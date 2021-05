Buffon si fermi adesso, meglio un ritiro in gloria

ROMA – È ora il momento di lasciare il calcio giocato per Gigi Buffon. Oggi che è l’unico giocatore che i tifosi della Juventus sono pronti a festeggiare in un anno decisamente tanto nero e poco bianco. Il rigore parato con il Sassuolo ha riportato i riflettori su di lui, proprio nei giorni in cui ha detto che lascerà il club ma non sa se per un’altra avventura o perché si ritirerà. Ecco, un’altra volta Buffon si era trovato di fronte a questa situazione e ha scelto l’esperienza all’estero, il Psg, un anno certamente non indimenticabile… Adesso non si faccia tentare. Ora non ha solo un grande passato pieno di trionfi, ma è protagonista anche dell’oggi. Ci sono ultimi anni che possono essere decisamente più grigi di uno da cui emerge che con lui in porta la Juve è imbattuta in campionato (8 presenze con 7 vittorie e un pareggio) e che c’era sempre lui nell’unica serata da ricordare della Champions League dei bianconeri, il successo 3-0 a Barcellona. Fermati Gigi. Raccogli ora tutti gli applausi che meriti.

