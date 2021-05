Insulti e minacce su Facebook, sindaco di Palermo blocca i commenti sulla sua pagina

PALERMO – Troppi insulti e minacce, così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, chiude alla possibilità di commentare i post sulla sua pagina Facebook. Da qualche giorno, infatti, la pagina ‘Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo’, non consente più ai follower di commentare i post pubblicati.

“I post venivano commentati con una serie di insulti e minacce, tutti regolarmente denunciati alla polizia postale, ma non era più possibile andare avanti in questo modo – spiegano alla Dire dallo staff di Orlando -. Non eravamo di fronte a normali critiche, che sono sempre state accettate, ma a continui insulti e gli stessi follower che normalmente frequentano la pagina erano stanchi di vedere tutto questo”.