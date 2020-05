Conte: “Gli spostamenti tra regioni sono ancora limitati”

ROMA – “Quasi tutte le regioni ci hanno chiesto all’unanimita’ che gli spostamenti tra regioni rimangano limitati al massimo“. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando al termine del Cdm, dove annuncia: “Non abbiamo ancora adottato il nuovo decreto ma posso preannunciare che mi sembra una richiesta ragionevole: in questa fase in cui ci avviamo a una ripartenza pressoche’ completa e’ bene che non ci siano troppi trasferimenti interregionali che potrebbero condizionare una variazione della curva epidemiologica elaborata su base regionale”.