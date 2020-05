Fase 2, Becchetti: “Con ‘economia civile’ meno rischi per l’ambiente e la salute”

ROMA – Usciremo migliori dalla pandemia? “Dipendera’ dalla qualita’ delle nostre risposte: la crisi ci ha insegnato che dobbiamo stare attenti ai rischi ambientali e sanitari, quindi una ripresa resiliente significa dare preferenza alle attivita’ che danno lavoro e valore riducendo i rischi ambientali e sanitari”. Cosi’ il professore Leonardo Becchetti, co-fondatore Next, Nuova economia per tutti, intervistato dalla ‘Dire’, indica l’economia civile quale ricetta per il dopo coronavirus.

Domani, dalle 16.30 alle 17.30, nell’ambito del progetto “Dentro tutti”, su questo tema ci sara’ un interessante confronto – a distanza- sulla pagina facebook di Dentro tutti.org: oltre a Becchetti interverranno, Roberto Di Giovanpaolo, presidente di Smemolab, Luca Raffaele, direttore di Next, Gianfranco Cattai, presidente Focsiv e il giornalista Sergio Bellucci.

L’obiettivo, sottolinea, e’ favorire “l’impresa che crea valore, che non massimizza solo il profitto, ma si preoccupa dell’impatto di quello che fa”. Quindi puntare “non solo alla crescita del Pil ma al benessere multidimensionale, che- spiega- e’ fatto di salute, ambiente, lavoro che sintetizziamo con la parola generativita’: studi sulla felicita’ ci dicono che le persone sono felici se la loro vita e’ generativa”.

E poi altro pilastro del concetto di economia civile e’ la “la politica economica fatta di quattro mani, quindi non solo lo stato e il mercato, ma c’e’ assoluto bisogno della cittadinanza attiva e delle imprese responsabili. La pandemia ce lo insegna: non usciamo dal covid-19 senza la collaborazione e le tante azioni di responsabilita’ sociale dei cittadini”.

Come arginare le conseguenze economiche? “Dobbiamo cogliere l’opportunita’ e guardare bene la situazione perche’ il 60% delle famiglie ha visto aumentare i propri risparmi, stando a casa e senza perdere il lavoro, per cui bisogna concentrare l’attenzione sulle famiglie in difficolta’, attraverso il reddito di emergenza e poi puntando- dice ancora Becchetti– sulle imprese che lavorano nei settori che sono andati davvero in difficolta’ quindi turismo, trasporti ed eventi”.

L’ultima mossa dipende da tutti noi: “se i cittadini, che sono stati diligenti nella emergenza, usano la stessa responsabilita’ votando con il portafoglio, cioe’ premiando le aziende che creano valore sostenibile, il mondo cambia da domani, perche’ il mercato e’ fatto da domanda e offerta e noi siamo la domanda. Un esempio molto bello di questi giorni e’ la piattaforma che abbiamo creato per acquistare i prodotti delle aziende piu’ sostenibili: le vendite sono aumentate del 300% in questo periodo, i cittadini hanno risposto con le loro scelte, hanno premiato prodotti di qualita’ che avessero anche un contenuto di responsabilita’”.