La Serie A prova a ripartire, in campo il 13 giugno?

ROMA – “E’ stata indicata, in ossequio alle decisioni del Governo e in conformita’ ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori, la data del 13 giugno per la ripresa del campionato“. Lo fa sapere con una nota la Lega di Serie A, che si e’ riunita oggi in assemblea con tutte le societa’ presenti e collegate in videoconferenza.

SPADAFORA: FIGC HA ACCOLTO OSSERVAZIONI CTS, VIA AD ALLENAMENTI

“Prima di venire qui ho ricevuto la comunicazione del presidente della Federcalcio Gravina: mi ha detto che hanno accolto le osservazioni del Comitato tecnico scientifico riadattando il proprio protocollo e quindi consentendo senza altre difficolta’ di poter riprendere entro il 18 maggio gli allenamenti” collettivi“. Cosi’ il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, nell’informativa urgente alla Camera sulle misure per l’emergenza coronavirus.

“Ora se il campionato riprendera’ come tutti auspichiamo- ha ribadito ancora una volta il ministro- sara’ perche’ ci saremo arrivati mettendo tutto e tutti in sicurezza”.

