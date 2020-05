Settanta anni fa nasceva Stevie Wonder, icona della black music

ROMA – Talento precoce, icona della black music, compie 70 anni Stevie Wonder, nome d’arte di Stevland Hardaway Morris, nato a Saginaw, negli Usa, il 13 maggio 1950. Non vedente dalla nascita per una retinopatia, a causa delle difficolta’ durante il parto prematuro, condizione peggiorata dal troppo ossigeno nell’incubatrice, si avvicina alla musica ad appena 3 anni mentre a 4 gia’ suona il pianoforte. Polistrumentista di qualita’ straordinarie, capace di suonare indifferentemente basso, tastiere, batteria, percussioni ed armonica a bocca, e’ l’artista piu’ giovane ad aver raggiunto la vetta della classifica Usa (Billboard 200), aveva appena 13 anni. Ha inoltre piazzato un pezzo contemporaneamente nelle classifiche di Pop e R&B. Infiniti i successi registrati per l’etichetta Motown, mentre ha vinto 25 Grammy Awards.

I SUCCESSI

È il 1973 quando uno dei suoi piu’ grandi successi, Superstition, dall’album Talking Books, arriva al primo posto della Billboard Hot 100 e vince il ‘Grammy Award alla miglior canzone R&B’ e il Grammy Award per ‘Best R&B Vocal Performance, Male’. Altro successo, altro grande risultato: con il secondo singolo You Are the Sunshine of My Life, tratto dallo stesso album, arriva primo nella Billboard Hot 100 ed e’ poi premiato con il ‘Grammy Award alla miglior interpretazione vocale maschile’. L’album Innervisions conquista il ‘Grammy Award all’album dell’anno’. Ha venduto oltre 100 milioni di album e vinto centinaia di premi, tra cui un totale di 25 Grammy Awards, 1 Grammy Lifetime Achievement Award, 1 Oscar, per I Just Called to Say I Love You nel 1985, e 11 American Music Awards. Attivista molto impegnato e leader dei diritti civili, ha avuto un ruolo fondamentale nel rendere festa nazionale il compleanno di Martin Luther King Jr., nominato nel 2009 ‘messaggero di pace’ dalle Nazioni Unite, dal presidente Barack Obama riceve, nel 2014, la Presidential Medal of Freedom, la piu’ alta onorificenza civile statunitense.

