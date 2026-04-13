Elly Schlein: “Finito il tempo delle Destre nazionaliste, è ora di intercettare le piazze”

ROMA – Piena solidarietà a Papa Leone XIV, target di “attacchi, insulti e minacce” da parte del presidente statunitense “per il suo fortissimo richiamo alla pace, al dialogo e alla dignità umana”. Viceversa la condanna quindi a Trump per gli “attacchi gravissimi e inaccettabili” al Pontefice che “aprono uno scontro senza precedenti nella storia”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein nella sua relazione di apertura della direzione nazionale del partito al Nazareno, a Roma. Un intervento in cui la leader del Pd ha toccato i temi del giorno dell’attualità internazionale: dalla querelle tra Washington e Vaticano ai risultati delle elezioni in Ungheria. Per poi dettare la linea al Centrosinistra: uscire dalle sedi di partito e dai palazzi per andare a intercettare le piazze che si sono animate in questi mesi contro la guerra, per la pace e per i diritti civili.

SCONFITTA ORBAN, SCHLEIN: “IL TEMPO DELLE DESTRE NAZIONALISTE È FINITO”

“Il tempo delle destre nazionaliste è finito. Insieme a Orban hanno perso Trump, Vance e anche Meloni e Salvini con i loro imbarazzanti video di sostegno”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein nella sua relazione di apertura della direzione nazionale del partito in corso al Nazareno, a Roma.

CENTROSINISTRA. SCHLEIN: PRONTI ALLE ELEZIONI IN QUALSIASI MOMENTO

“Non sappiamo nemmeno quando ci saranno le elezioni politiche, ma la nostra responsabilità è quella di farci trovare pronti a qualunque scenario e in qualsiasi momento”. Ha proseguito Schlein nella sua relazione di apertura della direzione nazionale del Partito democratico.

“Continuerò a lavorare in maniera testardamente unitaria convinta di avervi pienamente a supporto, ma soprattutto oggi è il momento di aprire porte e finestre e capire come intercettare i desideri, i sogni e le speranze che si sono manifestate nelle bellissime piazze e nelle bellissime urne che abbiamo visto nel nostro Paese e nel resto d’Europa”. È la linea tratta dalla segretaria del Pd, in apertura della direzione nazionale del partito.

SCHLEIN: “RACCOLTO L’APPELLO DI AVS, CERTA DELL’ACCORDO SU LEADER E PROGRAMMA“

“Sul percorso per costruire l’alleanza progressista sono certa che ci metteremo d’accordo con gli altri. Ho già risposto all’appello di Bonelli e Fratoianni dando disponibilità a vederci per condividere tutto e sono certa che troveremo l’accordo sulla guida e il percorso programmatico. Chiedo che non lo facciamo soli, ma troviamo il modo di coinvolgere quella forte spinta popolare che si è manifestata nelle ultime settimane nel nostro Paese”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein nella sua relazione di apertura della direzione nazionale del partito in corso al Nazareno, a Roma.