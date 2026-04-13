Tornano gli Screenings di Rai Com 2026: ad Assisi oltre 90 buyers da tutto il mondo

ROMA – Dal 14 al 17 aprile Assisi ospiterà la nuova edizione degli Screenings di Rai Com, quattro giorni dedicati alla presentazione della produzione del Servizio Pubblico: le serie e i Tv movies, i documentari e i grandi eventi della musica e dell’arte, i programmi per ragazzi e le library di film classici, oltre a format remake e di intrattenimento.

I TITOLI PRINCIPALI IN VETRINA

Oltre novanta buyers delle televisioni e delle piattaforme digitali di tutto il mondo sono pronti a scoprire le novità del catalogo estero 2026 della Rai. Tra le fiction che saranno proposte, e per le quali si attendono ad Assisi alcuni degli attori protagonisti, ci sono “La ricetta della felicità” con Lucia Mascino e Andrea Roncato, “Cagnaz” con Guido Caprino e “Una finestra vista lago” con Antonio Folletto e Giulia D’Aloia, entrambe in onda prossimamente, “L’altro ispettore” con Alessio Vassallo, Francesca Inaudi, Cesare Bocci trasmessa a dicembre scorso. Oltre a queste, saranno presentate ai broadcaster internazionali le serie di recente successo: “L’Invisibile” sulla cattura di Matteo Messina Denaro, e “Se fossi te” su un divertente e inaspettato scambio d’identità tra l’amministratrice delegata di un’azienda e un operaio.

Saranno presentati anche “Roberta Valente. Notaio in Sorrento” e la serie crime “La Buona Stella”, in onda ad aprile; “Buonvino. Misteri a Villa Borghese”, trasmessa a maggio, la storia vera del Giudice Livatino ne “Il Giudice e i suoi assassini”, prossimamente in onda. Tutto questo, insieme alle nuove stagioni di altri importanti titoli che hanno già ottenuto successo nel mondo. Tra i film, sarà presentata la storia fantastica di “Incanto”, un film per ragazzi dai toni di favola dark.

IL CATALOGO IN NUMERI

Nel corso delle giornate, i buyers potranno conoscere la creatività e la qualità del prodotto made in Italy, sempre più apprezzato sul mercato estero, e visitare la città natale di San Francesco e le sue bellezze artistiche. Con 4.000 titoli, oltre 600 film da catalogo, 700 film classici e oltre 8.000 ore di prodotto televisivo, Rai Com è uno dei maggiori fornitori globali di contenuti per i broadcaster e le aziende di distribuzione.

Gli Screenings costituiranno, inoltre, un momento di confronto strategico con i più importanti partner di Rai Com, oltre trenta, attivi nella distribuzione all’estero di Rai Italia, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News, Rai Storia e Rai Scuola, nell’ottica di un rafforzamento di collaborazioni esistenti e l’attivazione di nuove sinergie con broadcaster pubblici e operatori del settore a livello globale, contribuendo a sostenere il legame culturale tra l’Italia e le comunità italiane nel mondo. Ad ospitare l’evento è Palazzo di Monte Frumentario, nel pieno centro storico della città umbra.

INCONTRI ED APPUNTAMENTI IN CITTÀ

Inoltre, Rai Com organizza ad Assisi le presentazioni di volumi pubblicati da Rai Libri, in collaborazione con la sede Rai dell’Umbria: Martedì 14 aprile alle 18, presso la Sala della Conciliazione in piazza del Comune, si terrà l’incontro dedicato a “Amo le triglie di scoglio-Andrea Camilleri si racconta” di Bruno Luverà e Vincenzo Mollica, un’occasione per ripercorrere la vita e il mondo del creatore del Commissario Montalbano, tra aneddoti e curiosità.

Giovedì 16 aprile, sempre alle 18 presso la Sala della Conciliazione in piazza del Comune, sarà la volta di Beppe Convertini, il popolare conduttore di Rai 1, dialogherà sul tema del territorio, presentando il suo libro “Il Paese delle tradizioni”.

Gli Screenings di Rai Com sono realizzati in collaborazione con la Regione Umbria e con la collaborazione e il supporto organizzativo del Comune di Assisi