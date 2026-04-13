VIDEO | Artemis II, le immagini del ritorno a casa di “Astro Christina”

ROMA – Si sono separate per dieci giorni, ma la distanza è stata da record. Così non poteva essere che un ricongiungimento carico di emozione quello tra Christina Koch, astronauta dell’equipaggio di Artemis II, e la sua cagnolina Sadie.

Conclusa la storica missione di Artemis II, in cui gli astronauti hanno raggiunto il punto più lontano di sempre nello Spazio e preparato la via per il ritorno sula Luna dell’umanità, “Astro Christina” è tornata a casa e ha condiviso sul suo profilo Ig il commovente momento in cui ha potuto riabbracciare la sua migliore amica con la coda. “Sono ancora abbastanza sicura di essere stata tra le due, quella più felice di questa riunione. Sadie mi ha insegnato tutto quello che dovevo sapere sull’essere un animale a supporto emozionale. Non mi aspettavo che sarebbe tornato utile”: sono le parole dell’astronauta che accompagnano il video su Ig.