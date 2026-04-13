lunedì 13 Aprile 2026

Sensori e droni contro gli incendi: la Sardegna lancia test di prevenzione

I primi test partiranno dal territorio di Punta Molentis, in Costa Rei, dove l'estate scorsa un incendiò mandò in fumo una delle spiagge più belle della Sardegna

di Andrea PianaData pubblicazione: 13-4-2026 ore 19:05Ultimo aggiornamento: 13-4-2026 ore 19:07

CAGLIARI – Partirà dal territorio di Punta Molentis, teatro del terribile incendio che la scorsa estate devastò una delle spiagge più belle della Sardegna, il progetto “Avix”, un innovativo sistema tecnologico pensato per il monitoraggio ambientale e la prevenzione dei roghi. Presentato oggi nell’aula magna di ingegneria dell’Università di Cagliari, il progetto nasce dalla collaborazione tra l’ateneo e le società “Alarm system srl e “I.T. Euromedia srl”, con il coordinamento scientifico affidato a Gianluca Gatto, direttore del centro servizi di ateneo “Polilab”.

IN CAMPO SENSORI E DRONI

In sostanza, si tratta di un sistema avanzato basato sull’integrazione di sensori e droni, con l’obiettivo di migliorare la capacità di prevenzione e gestione delle emergenze sul territorio. Il sistema prevede l’utilizzo di una rete integrata di tecnologie: sensori a basso consumo energetico alimentati da sistemi di “energy harvesting”, telecamere nel visibile e nell’infrarosso, e droni autonomi per il monitoraggio dinamico. I dati raccolti vengono poi elaborati attraverso modelli predittivi avanzati, in grado di individuare precocemente i focolai e prevedere la propagazione degli incendi.

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TEST SULLE AREE A RISCHIO

Durante l’incontro di Cagliari è stata sottolineata la rilevanza del progetto per un territorio come quello sardo, particolarmente esposto al rischio incendi. La piattaforma punta infatti a fornire strumenti operativi concreti per interventi più tempestivi ed efficaci, supportando le attività di prevenzione e gestione delle emergenze. Le attività progettuali includono anche sperimentazioni sul campo in aree ad alto rischio, con l’impiego di sistemi autonomi aerei, terrestri e marini. Un approccio modulare e integrato che mira a rispondere in modo innovativo alle sfide ambientali.

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