VIDEO| Carlo Conti a Belve: “Io bisex? Ho solo un’idea fissa in testa. Il conduttore che sento più vicino? Nicola Savino”

ROMA – Carlo Conti è tra gli ospiti della prossima puntata di Belve, in onda domani 14 aprile su Rai2 a partire dalle 21.20. In un’intervista sincera e divertente il conduttore si racconta senza filtri, parlando della sua vita in tv e non solo. Il toscano, infatti, regala tutta la sua emozione parlando di sua madre, ma svelerà anche particolati della relazione con la moglie Francesca. Tra gli argomenti toccati la sua fedeltà alla Rai, le voci che lo vedevano come possibile direttore di Rete e il passaggio di consegne sanremese a Stefano De Martino, giovane che vede “essere partito fortissimo”. Quello che sente più vicino, però, è “Nicola Savino”.

La giornalista incalza sul passaggio di testimone a Stefano De Martino dal palco dell’Ariston ”per alcuni è stato un momento un po’ troppo enfatico e pomposo, lei che è sempre così misurato…”. “Volevo dare forza prima di tutto a Stefano e a questo passaggio di consegne. E poi era anche un gesto di affetto”, rivela Conti. “Molto generoso, ma gli avrà fatto venire un’ansia da prestazione, gli avrà alzato così l’asticella che adesso io non ci avrei dormito da quel giorno…” è la chiosa divertita di Fagnani.

Conti apre poi a sorpresa a un rientro sulla rete pubblica: “Le piacerebbe un ritorno di Amadeus in Rai?” indaga Fagnani. “Ma perché no? È una squadra, no? Più professionisti ci sono, meglio è”. “Ma è vero che le hanno proposto di fare il direttore di rete in Rai?”, domanda poi Fagnani “Davvero? non lo sapevo…” risponde sibillino Conti che continua “comunque non accetterei mai, dovrei cancellare tutti i miei programmi!”.

Fagnani provoca: “Un noto disturbatore televisivo le ha urlato dietro che è bisessuale, vuole chiosare su quella voce che è rimasta un po’ in sospeso?” e il conduttore risponde con un ironico doppio senso “ho solo un’idea fissa in testa…”, “non è curioso in generale” punge Fagnani “no no, mi sono sempre trovato bene lì…” è la battuta finale di Conti.

Conti confida a Fagnani un episodio del periodo in cui “ero malato di dongiovannite”: “Avevo due fidanzatine contemporaneamente. Una era venuta a trovarmi al mare e aveva il treno in partenza era alle 16:55. Quell’altra arrivava alle 17:05” svela il conduttore. “Ah così era la lei” gioca Fagnani: “È partita 30 secondi prima che arrivasse l’altra. Ho fatto una corsa da un binario all’altro…Ero un po’ birbante”, ribatte Conti.

Gli ospiti della seconda puntata insieme a Carlo Conti sono Giulia Michelini e Francesco Chiofalo.