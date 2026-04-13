lunedì 13 Aprile 2026

L’imprenditore Stefano Adamo morto al Vinitaly per un malore: era di Alliste, in Salento

L'uomo, 51 anni, si è sentito male durante un pranzo in un momento di pausa del Vinitaly: portava avanti l'attività di famiglia ad Alliste, in provincia di Lecce

di Marcella PirettiData pubblicazione: 13-4-2026 ore 18:38Ultimo aggiornamento: 13-4-2026 ore 18:42

ROMA – Si è sentito male mentre stava mangiando a pranzo, come se soffocasse: la corsa in ospedale, però, non è purtroppo servita a niente. È morto così l’imprenditore salentino Stefano Adamo, 51 anni: si trovava a Verona per prendere parte al Vinitaly, la kermesse dedicata al vino che è giunta alla 58esima edizione e si è aperta ieri. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni che erano a tavola con lui, l’uomo potrebbe essere soffocato per un boccone di mozzarella andato di traverso.

Adamo, imprenditore agricolo di Alliste, in provincia di Lecce, aveva preso in mano l’attività di famiglia, concentrata in particolare nella produzione di olio e patate. Aveva lanciato le vendite online con la piattaforma Voilà Boutique, dove vendeva molti prodotti artigianali rigorosamente “a chilometro zero”: aveva creato anche un gin che aveva chiamato gin ‘Gina’ dedicandolo alla nonna, abbinato alla vodka ‘Renata’. Sui social, la notizia della sua morte ha suscitato tantissimi commenti di incredulità e tristezza: Adamo, che lascia una figlia, era una persona molto conosciuta in Salento: gli avevano anche affibbiato il soprannome di “Patata Joe“. Nel 2021, l’imprenditore aveva partecipato al programma televisivo “Il contadino cerca moglie”.

Ecco come si presentava sul sito: “Siamo nel cuore del Salento, dove ogni prodotto racconta una storia fatta di tradizione, passione e territorio. Voilà Boutique non è solo uno shop: è un viaggio sensoriale tra i sapori autentici della nostra terra. La mia famiglia si tramanda da generazioni l’amore per la produzione di olio e patate, un’eredità che oggi prende forma in questo progetto dedicato alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche salentine. Qui trovi una selezione curata di prodotti artigianali: dall’olio extravergine al gin Gina, dalla pasta fatta a mano alle idee regalo. Ogni creazione è frutto di passione, rispetto per la terra e attenzione ai dettagli”.

Leggi anche

Rimini, tre indagati per il bambino risucchiato nell’idromassaggio: tra loro Andrea Ridolfi, presidente di Valpharma Spa

di Redazione

Colpita da un albero mentre torna da scuola, morta 12enne a Bisceglie: chi era Alicia

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»