L’imprenditore Stefano Adamo morto al Vinitaly per un malore: era di Alliste, in Salento

ROMA – Si è sentito male mentre stava mangiando a pranzo, come se soffocasse: la corsa in ospedale, però, non è purtroppo servita a niente. È morto così l’imprenditore salentino Stefano Adamo, 51 anni: si trovava a Verona per prendere parte al Vinitaly, la kermesse dedicata al vino che è giunta alla 58esima edizione e si è aperta ieri. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni che erano a tavola con lui, l’uomo potrebbe essere soffocato per un boccone di mozzarella andato di traverso.

Adamo, imprenditore agricolo di Alliste, in provincia di Lecce, aveva preso in mano l’attività di famiglia, concentrata in particolare nella produzione di olio e patate. Aveva lanciato le vendite online con la piattaforma Voilà Boutique, dove vendeva molti prodotti artigianali rigorosamente “a chilometro zero”: aveva creato anche un gin che aveva chiamato gin ‘Gina’ dedicandolo alla nonna, abbinato alla vodka ‘Renata’. Sui social, la notizia della sua morte ha suscitato tantissimi commenti di incredulità e tristezza: Adamo, che lascia una figlia, era una persona molto conosciuta in Salento: gli avevano anche affibbiato il soprannome di “Patata Joe“. Nel 2021, l’imprenditore aveva partecipato al programma televisivo “Il contadino cerca moglie”.

Ecco come si presentava sul sito: “Siamo nel cuore del Salento, dove ogni prodotto racconta una storia fatta di tradizione, passione e territorio. Voilà Boutique non è solo uno shop: è un viaggio sensoriale tra i sapori autentici della nostra terra. La mia famiglia si tramanda da generazioni l’amore per la produzione di olio e patate, un’eredità che oggi prende forma in questo progetto dedicato alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche salentine. Qui trovi una selezione curata di prodotti artigianali: dall’olio extravergine al gin Gina, dalla pasta fatta a mano alle idee regalo. Ogni creazione è frutto di passione, rispetto per la terra e attenzione ai dettagli”.