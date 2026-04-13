lunedì 13 Aprile 2026

Ilona Staller: “Io parlamentare per 5 anni, ora prendo 1200 euro di vitalizio”

La 74enne è intervenuta alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Nancy Brilli

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 13-4-2026 ore 17:29Ultimo aggiornamento: 13-4-2026 ore 17:29

Foto dal profilo X di Un giorno da Pecora

ROMA – “In Italia avrei voluto un partito che rappresentasse una sintesi tra Pannella e Craxi. Mi piacerebbe tornare ma ci sono molti politici attaccati alle loro poltrone e a cui non piacerebbero le mie idee, che sono quelle di allora: i politici, al Senato e alla Camera, guadagnano troppo, dovrebbero dimezzare gli stipendi”. A parlare è l’ungherese Ilona Staller, che oggi è intervenuta alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

Lei quanto guadagnava? “Mi pare otto milioni, all’epoca, ora invece, dopo esser stata parlamentare per cinque anni, prendo solo 1.200 euro di vitalizio”. Una cifra non altissima. “Con 1.200 euro come si fa a pagare le bollette, a fare la spesa, il mutuo o il condominio?”.

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