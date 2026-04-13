lunedì 13 Aprile 2026

Colpita da un albero mentre torna da scuola, morta 12enne a Bisceglie: chi era Alicia

La ragazzina stava camminando per strada quando le è caduto addosso un albero sradicato dal vento

Data pubblicazione: 13-4-2026 ore 16:44Ultimo aggiornamento: 13-4-2026 ore 16:54

BARI – Due morti e un ricoverato in codice rosso: questo il bilancio, ad ora, del forte vento che sta soffiando su parte della Puglia. Una ragazzina di 12 anni, a Bisceglie (Bat), è morta mentre camminava per strada all’uscita da scuola dopo essere stata colpita da un albero, sradicato dal vento, che è caduto. La ragazzina si chiamava Alicia Amoruso: quando il 118 è arrivato nel punto dove l’albero è caduto, tra via Cosmai e via Veneziano, la ragazzina era incastrata sotto. Purtroppo è arrivata in ospedale già morta. La ragazzina, che aveva compiuto 12 anni a settembre, giocava a pallavolo nella società dilettantistica Sportilia.

MORTO UN OPERAIO A TARANTO

A Taranto un operaio 38enne è morto mentre effettuava lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione all’esterno del cimitero comunale San Brunone.

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di Redazione

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