Trump come Gesù in una nuova immagine creata con l’AI: il presidente nei panni del Messia dopo l’attacco al Papa

ROMA – Prima le dure parole contro Papa Leone XIV, poi un’immagine che lo ritrae nelle vesti di Gesù. Continua a far discutere la foto pubblicata da Donald Trump sul suo social Truth in seguito all’attacco sferrato contro Papa Leone XIV. Il presidente, facendo ancora una volta ricorso all’intelligenza artificiale, ha scelto di raffigurarsi come un moderno Messia, scatenando commenti aspri.

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Nell’immagine, Trump è sommerso dalla luce divina e indossa la tunica bianca con la mantella rossa tipiche di molte rappresentazioni grafiche di Gesù. Come il figlio di Dio, il presidente impone le mani su un un uomo per guarirlo dalla sua malattia, mentre attorno a lui ci sono quattro persone in adorazione, tra queste un soldato e un’infermiera. Sullo sfondo la bandiera americana e altri simboli a stelle e strisce come la Statua della Libertà e l’aquila. In passato, Donald Trump – grazie all’AI – si era trasformato anche in Papa.

Lo scorso Febbraio, Nick Adams aveva condiviso un’immagine – sempre realizzata con AI – di Trump come Gesù. “Il presidente Trump sta guarendo questa nazione e il suo popolo su scala biblica. Il diavolo odia questo!”, aveva scritto l’uomo nominato “inviato presidenziale speciale per il turismo e i valori americani”.

President Trump is healing this nation and its people on a biblical scale. The devil hates this! pic.twitter.com/nR1Zu5Nnav — Nick Adams (@NickAdamsinUSA) February 22, 2026

“BLASFEMIA. ANTICRISTO”

“È più di una blasfemia. È uno spirito dell’Anticristo”, ha scritto l’ex fedelissima di Trump Marjorie Taylor Greene su X. La donna ha annunciato le dimissioni dalla Camera qualche mese fa in seguito ad alcune divergenze con il presidente su tanti temi: dalla pubblicazione degli Epstein Files al concetto di America First che il tycoon avrebbe tradito, dando priorità alla guerra contro l’Iran.

“Perché? Sul serio, non riesco a capire perché abbia postato questo. Sta cercando una risposta? Crede davvero in questo?”, ha scritto, invece, l’ex nuotatrice e attivista Riley Gaines. “In ogni caso, due cose sono vere. 1) un po’ di umiltà gli farebbe bene 2) Dio non sarà deriso“.

PEZESHKIAN: “CONDANNO L’INSULTO, LA PROFANAZIONE DI GESÙ NON È ACCETTABILE”

Sui social è arrivato anche il commento del presidente dell’Iran, Masoud Pezeshkian. “Sua Santità Papa Leone XIV, condanno l’insulto alla Vostra Eccellenza a nome della grande nazione dell’Iran”, ha scritto parlando dell’attacco diretto a Papa Leone XIV. Ha, poi, sottolineato che “la profanazione di Gesù, il profeta di pace e fratellanza, non è accettabile per alcuna persona libera“. Pezeshskian, rivolgendosi al Pontefisce, ha concluso: “Vi auguro gloria da parte di Allah”.

ITALIA VIVA: DELIRIO TRUMP, POSTA IMMAGINE CHE LO RITRARE COME GESÙ

Sempre sui social, in Italia, il parere di Italia Viva: “Il delirio quotidiano di Donald Trump è servito: prima attacca e offende Papa Leone XIV e poi posta su Truth un’immagine blasfema che lo ritrae come Gesù. Caro Donald, insultare i cattolici dimostra solo quanto tu sia caduto in basso”.

Su X anche l’attacco di Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite: “Inondare il mondo di assurdità provoca un sovraccarico cognitivo, e le persone smettono di vedere la vera storia”.