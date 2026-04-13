lunedì 13 Aprile 2026

Imprese, Marinelli (Schulz) a Meloni: “Non rimandare la transizione energetica”

"Non si può non partire dall'efficientamento energetico delle case"

Data pubblicazione: 13-4-2026 ore 15:56Ultimo aggiornamento: 13-4-2026 ore 15:56

ROMA – “Le ultime dichiarazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal possibile ripristino di misure di contenimento energetico come targhe alterne e chiusure parziali, fino al rilancio di opere di efficientamento, sono un segnale forte: non possiamo più rimandare la transizione energetica. Ma il risparmio non deve essere imposto per decreto, va costruito nel quotidiano con scelte intelligenti”. Così Sandro Marinelli, ceo dell’azienda Schulz, all’agenzia Dire.

Non si può non partire dall’efficientamento energetico delle case– ha aggiunto Marinelli- la nostra azienda punta su infissi performanti ad alta efficienza e questo significa già oggi investire in indipendenza energetica. Meno dispersione, più isolamento, più comfort: è una forma di lockdown virtuoso che migliora le case e riduce i consumi, senza compromettere la libertà di vivere bene”.
Immagine di copertina da sito https://schulzitalia.com/azienda/

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