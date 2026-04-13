Ilaria Salis sorridente sui social: “Ciao per sempre Orban. L’Europa sarà un posto migliore”

ROMA – “Non una vittoria della sinistra, ma almeno una pesantissima sconfitta dell’estrema destra globale e, speriamo, la fine del regime. L’Ungheria e l’Europa saranno posti migliori senza Orbán. Spiace per Meloni e Salvini. A mai più rivederci”: lo scrive sui social Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, commentando il risultato elettorale in Ungheria, che ha visto Orban sconfitto dopo 16 anni al potere.

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“TRIBUNALE UNGHERESE HA POSTO TERMINE AL MIO PROCESSO PENALE”

“Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo. In teoria potrebbe riaprirlo ma solo ripartendo da capo”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, ospite di Giorgio Lauro e Nancy Brilli. Quindi il processo si è concluso? “Il mio avvocato mi ha spiegato che si potrebbe riaprire il processo ma ricominciando da capo”. Come mai il procedimento è terminato? “Perché il Parlamento ha confermato l’immunità – ha spiegato a Rai Radio1 Salis -, dopo che c’è stato il voto di conferma, con dei tempi un po’ lunghi, hanno ricevuto questa comunicazione e hanno posto termine al procedimento”.

“UNA BATOSTA ALLE ULTRADESTRE”

“È stata una bella batosta alle ultradestra sovraniste globali, Orban era sostenuto da tutti i peggiori della terra, da Trump a Netanyahu a Putin passando per Salvini e Meloni”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, ospite di Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

“Io ho festeggiato la sconfitta di Orban, Magyar non ha un programma per me condivisibile ma può esser occasione per il popolo ungherese di uscire dalla tirannia a cui erano sottoposti”. Come ha ‘festeggiato’ la caduta di Orban? “In modo sobrio: ho bevuto solo un bicchiere di vino rosé”. E poi ha pubblicato una foto con un cartello dedicato allo sconfitto: “Esatto- ha risposto Salis a Rai Radio1- L’ho fatto sul momento, mi è venuto in mente poco dopo aver appreso l’esito delle elezioni”. Cosa ne pensa del vincitore Magyar? “E’ un uomo di destra che combatte Orban sul suo stesso terreno, non è un gran fautore dei diritti civili. Al Pride, ad esempio, non c’è andato e sui migranti ha delle idee più dure di Orban”. Quindi lei è contenta solo per la debacle orbaniana? “Sì- ha concluso Salis a Un Giorno da Pecora- è esatto”.