La Serie A candida Malagò presidente della Federcalcio, quasi all’unanimità

ROMA – Il nome (abbastanza scontato) del candidato alla presidenza della Federcalcio per conto della Serie A è Giovanni Malagò. L’Assemblea della Lega lo lancia quasi all’unanimità: 18 club hanno sottoscritto la candidatura, Lazio e Verona non si sono espressi sul nome ma non hanno nemmeno “votato” contro, visto che un voto vero e proprio non era previsto.

La posizione di Lazio e Verona, a quando scrive Sky, “non riguarderebbe né il programma né la figura (Malagò nello specifico), quanto piuttosto il metodo normativo che regola l’intero sistema sportivo e calcistico, fondato su una legge del 1981, quella sul professionismo”.

In ogni caso è un’investitura piena per l’ex presidente del Coni, anche se in Consiglio federale i club di A pesano solo per un 18% nelle elezioni federali.

La prossima settimana ci sarà un incontro tra la Lega Serie A e Malagò. Domani toccherà ai club di Serie B esprimere un proprio candidato per il voto del 22 giugno.