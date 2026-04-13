lunedì 13 Aprile 2026

Vaticano, la Cei: “Rammarico per le parole di Trump, il Papa non è una controparte”

"La sua voce rappresenta un richiamo alla pace, sia rispettato"

di Andrea SangermanoData pubblicazione: 13-4-2026 ore 14:15Ultimo aggiornamento: 13-4-2026 ore 14:15

ROMA – La Cei rinnova il suo sostegno al Pontefice, esprimendo “vicinanza e affetto a Papa Leone XIV” e, allo stesso tempo, “rammarico per le parole a lui rivolte nelle scorse ore dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump”. Condividendo le affermazioni del presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, Paul S. Coakley, la Cei ci tiene a sottolineare che “il Papa non è una controparte politica, ma il Successore di Pietro, chiamato a servire il Vangelo, la verità e la pace”.

La presidenza della Cei quindi aggiunge: “In un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali, la sua voce rappresenta un richiamo esigente alla dignità della persona, al dialogo e alla responsabilità. Le Chiese che sono in Italia rinnovano al Santo Padre vicinanza, affetto e preghiera, auspicando da parte di tutti rispetto per la sua persona e per il suo ministero”.

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