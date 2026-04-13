“Avanti un altro!” torna su Canale 5: tutte le novità

Foto dal profilo Instagram di Avanti un altro!

ROMA – Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano al preserale di Canale 5 con “Avanti un altro!”, lo show riparte questa sera a partire dalle 18.45. Come da tradizione, da lunedì al venerdì, un’interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. Il finale rimane sempre lo stesso: il concorrente, per vincere, dovrà dare 21 risposte sbagliate.

CONFERME E NOVITÀ

Nel surreale “salottino” tornano alcuni dei personaggi più amati dal pubblico: la regina del web Laura Cremaschi, lo iettatore Franco Pistoni, la Bonas Paola Caruso, insieme agli storici XXXL, al Coreografo e al Brasile. Attesissimo anche il ritorno dell’Alieno Leonardo Tricarico.

Tra le novità di questa edizione, nuovi ingressi pronti a sorprendere e divertire: La Cina Elena Zhou, una nuova Buona Sorte Carlotta Maggiorana, Bordocampo Martina Dotti, Io c’ero Claretta Micaroni e un inedito personaggio, la Veterinaria Sofia Bartoli, che porterà in studio animali veri, contribuendo a rendere ancora più imprevedibile e spettacolare il gioco.

Il format, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia, Vietnam, Romania.