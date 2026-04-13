Fermati tre ragazzi per il pestaggio di Giacomo Bongiorni: uno è minorenne, gli altri hanno 19 e 23 anni

ROMA – La Procura della Repubblica di Massa ha disposto il fermo di due giovani di origine rumena per il pestaggio che ha provocato la morte di Giacomo Bongiorni, sabato sera in piazza Palma, a Massa. L’accusa è quella di concorso in omicidio volontario. I due fermati sono Ionut Alexandru Miron, di 23 anni, e Eduard Alin Carutasu di 19 anni. In contemporanea, la Procura per i minorenni di Genova ha disposto il fermo per un ragazzino minorenne che ha preso parte al pestaggio e che è accusato, anche lui, di omicidio volontario.

Nei primi giorni della prossima settimana si svolgeranno per i tre fermati gli interrogatori di garanzia davanti al Gip del Tribunale di Massa. Stamattina, intanto, i tre sono stati interrogati dai magistrati che si occupano dell’indagine, che hanno ascoltato anche alcuni testimoni per ricostruire meglio i tragici fatti della sera di sabato. Nei prossimi giorni verrà eseguita anche l’autopsia sul corpo di Bongiorni. Il cognato di quest’ultimo, anch’esso preso a botte durante il pestaggio, si trova ricoverato in ospedale.

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Il violento pestaggio è avvenuto nella zona di Piazza Palma, a breve distanza dal Comune di Massa. Dopo i fatti, l’allarme è scattato immediatamente e i Carabinieri di Massa nel giro di poche ore sono riusciti a identificare tutti iStando alle prime ricostruzioni, i giovani hanno cominciato a picchiare violentemente Bongiorni (fermandosi solo quando si sono resi conto che non si muoveva più) perchp lui li aveva esortati a non lanciare bottiglie contro una vetrina. “Hanno circondato mio fratello e poi il mio compagno. Sono arrivati anche altri giovani. Hanno cominciato a colpirli. Non hanno detto nulla. Li picchiavano e basta. Mio fratello è finito per terra e hanno continuato a picchiare. Non si sono mai fermati. Pestavano Giacomo, io lo vedevo a terra e loro sopra”, ha raccontato la compagna di Bongiorni, in una drammatica intervista al Corriere della Sera. Il pestaggio è avvenuto sotto gli occhi del figlio 11enne della vittima.