lunedì 13 Aprile 2026

L’oroscopo di lunedì 13 aprile 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 13-4-2026 ore 10:51Ultimo aggiornamento: 13-4-2026 ore 10:51

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Per chi ha avuto problemi d’amore o familiari, ora va meglio ma non devi pensare al passato. In questo periodo le tue intuizioni valgono oro.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Hai una grande capacità d’azione: l’unico problema può nascere se c’è qualcuno che cerca di frenarti. E’ sempre opportuno essere cauti con le spese, sono state troppe di recente…

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Ecco una giornata importante per i contatti, per ottenere consensi. Sei forte ed energico, forse è il caso di guardare oltre se la tua storia è finita di recente, un Sagittario o un Ariete potrebbero continuare a sperare in te.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

La situazione generale è in netto recupero per chi è stato male; chi è sposato o convive non avrà dubbi. Sei pronto a fare grandi passi, anche se dal punto di vista economico domina la ponderazione e la tranquillità.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Alle volte basta avere l’idea giusta ed è difficile sbagliare. Per i cuori solitari, converrebbe guardarsi attorno ed eventualmente cedere anche ad una certa voglia di amare se il cuore è solo da molto tempo.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Incarichi prestigiosi e occasioni da non perdere. Favoriti i legami familiari e con le persone care.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Bene per chi ha un’attività in proprio, è una giornata di successi personali. In amore forti emozioni…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Devo pregarti di non essere polemico, dimentica ciò che è accaduto. Si torna a casa stanchi e si è meno presenti nella vita del partner.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Complicazioni economiche e di lavoro, non preoccupartene troppo, dedica più spazio all’amore. Si può essere sereni con un po’ di buona volontà.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Se è possibile guadagnare più o meno a seconda delle provvigioni o dei contatti allora avrai di più. In amore i cambiamenti sono positivi e gli incontri piacevoli. Chi sono da tempo insieme potrebbero riscoprire l’amore, favoriti tutti gli incontri.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Non temere di essere fuori dalla realtà, l’amore si nutre anche di fantasia, sogni, illusioni. Proteggi le proprietà e il denaro: è difficile per te mettere soldi da parte, ma è necessario farlo…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

La giornata ti rende vulnerabile e dovrai lottare per mantenere le tue idee e i tuoi principi. Nel complesso questa è una giornata scarsa di energia.

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