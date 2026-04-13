Sinner numero 1 del mondo potrebbe durare pochissimo

ROMA – Da oggi, ufficialmente, Jannik Sinner ritorna il numero uno della classifica Atp, e comincia la sua 67esima settimana sul trono del tennis mondiale. La finale vinta contro Carlos Alcaraz, nel torneo Masters 1000 di Montecarlo, permette a Sinner di raggiungere i 13.350 punti, con il conseguente sorpasso proprio sullo spagnolo, in coda a -110. Un margine esiguo che farà pensare a continui cambi di classifica nelle prime due posizioni, considerando anche il fatto che l’azzurro si prenderà un periodo di riposo dopo i successi ottenuti a Indian Wells, Miami e ora Montecarlo, vittorie che gli hanno permesso di conquistare i primi tre Masters 1000 della stagione, impresa riuscita solo a Novak Djokovic nel 2015.

Dal canto suo Alcaraz tenterà subito di riconquistare la vetta nell’Atp 500 di Barcellona, torneo a cui non parteciperà Sinner. L’altoatesino deve decidere se confermare o meno la sua presenza al 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 3 maggio, oppure se tornare in campo agli Internazionali di Roma (6-17 maggio).

Nella Top 10 del ranking Atp confermano la terza e quarta posizione Alexander Zverev e Novak Djokovic, mentre salgono di due gradini Félix Auger-Aliassime (quinto) e Ben Shelton (sesto).

Seguono Alex de Minaur (settimo), Taylor Fritz (ottavo), Lorenzo Musetti (nono) che perde 4 posizioni e Daniil Medvedev (decimo).

Per gli altri tennisti azzurri confermano le posizioni Flavio Cobolli (16esimo), Luciano Darderi (21esimo) e Lorenzo Sonego (66esimo). Sale di un gradino Mattia Bellucci (78esimo), mentre Matteo Berrettini scende di uno (91esimo).