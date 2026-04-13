lunedì 13 Aprile 2026

Britney Spears entra in riabilitazione per disintossicarsi dopo l’arresto per guida in stato di ebbrezza

Secondo quanto riportato da varie testate d'oltreoceano, la popstar ha scelto volontariamente di ricoverarsi in una clinica

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 13-4-2026 ore 10:59Ultimo aggiornamento: 13-4-2026 ore 10:59

ROMA – Britney Spears è entrata volontariamente in un centro di riabilitazione per alcol e droga a un mese dal suo arresto per presunta guida in stato di ebbrezza. A riferirlo a varie testate giornalistiche è stato un rappresentante dell’artista. Tra tre settimane, il 4 maggio, Spears dovrà comparire in tribunale in California per rispondere dell’accusa. Una fonte ha riferito a Tmz che la principessa del pop “si è resa conto di aver toccato il fondo”.

L’ARRESTO E L’ACCUSA DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

La 44enne è stata denunciata alle autorità per aver guidato la sua auto, una BMW, “in modo irregolare e ad alta velocità” su un’autostrada nella contea di Ventura. Intorno alle 21.30 dello scorso 4 marzo, gli agenti della California Highway Patrol l’hanno così fermata per un controllo. La cantante – che “mostrava segni di alterazione” – è stata sottoposta ai rituali test e poi trattenuta dagli agenti.

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Il manager di Britney, Cade Hudson, ha, in seguito, dichiarato: “Si è trattato di un incidente spiacevole e del tutto ingiustificabileBritney prenderà le misure appropriate e rispetterà la legge. Speriamo che questo possa essere il primo passo verso un cambiamento atteso da tempo nella sua vita. Speriamo che possa ricevere l’aiuto e il supporto di cui ha bisogno in questo momento difficile”.

“I suoi figli ha proseguito- passeranno del tempo con lei. I suoi cari elaboreranno un piano, ormai necessario da tempo, per garantirle un futuro sereno e prospero”. Ed effettivamente, nelle ultime settimane, la principessa del pop ha pubblicato su Instagram alcuni scatti con i suoi ragazzi avuti dal matrimonio con il ballerino Kevin Federline: Sean Preston (20 anni) e Jayden James (19 anni).

In uno dei post, la principessa del pop ha scritto: “Grazie del vostro supporto. Passare del tempo con la famiglia e gli amici è una vera benedizione!!!“.

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