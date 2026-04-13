Britney Spears entra in riabilitazione per disintossicarsi dopo l’arresto per guida in stato di ebbrezza

ROMA – Britney Spears è entrata volontariamente in un centro di riabilitazione per alcol e droga a un mese dal suo arresto per presunta guida in stato di ebbrezza. A riferirlo a varie testate giornalistiche è stato un rappresentante dell’artista. Tra tre settimane, il 4 maggio, Spears dovrà comparire in tribunale in California per rispondere dell’accusa. Una fonte ha riferito a Tmz che la principessa del pop “si è resa conto di aver toccato il fondo”.

L’ARRESTO E L’ACCUSA DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

La 44enne è stata denunciata alle autorità per aver guidato la sua auto, una BMW, “in modo irregolare e ad alta velocità” su un’autostrada nella contea di Ventura. Intorno alle 21.30 dello scorso 4 marzo, gli agenti della California Highway Patrol l’hanno così fermata per un controllo. La cantante – che “mostrava segni di alterazione” – è stata sottoposta ai rituali test e poi trattenuta dagli agenti.

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Il manager di Britney, Cade Hudson, ha, in seguito, dichiarato: “Si è trattato di un incidente spiacevole e del tutto ingiustificabile. Britney prenderà le misure appropriate e rispetterà la legge. Speriamo che questo possa essere il primo passo verso un cambiamento atteso da tempo nella sua vita. Speriamo che possa ricevere l’aiuto e il supporto di cui ha bisogno in questo momento difficile”.

“I suoi figli ha proseguito- passeranno del tempo con lei. I suoi cari elaboreranno un piano, ormai necessario da tempo, per garantirle un futuro sereno e prospero”. Ed effettivamente, nelle ultime settimane, la principessa del pop ha pubblicato su Instagram alcuni scatti con i suoi ragazzi avuti dal matrimonio con il ballerino Kevin Federline: Sean Preston (20 anni) e Jayden James (19 anni).

In uno dei post, la principessa del pop ha scritto: “Grazie del vostro supporto. Passare del tempo con la famiglia e gli amici è una vera benedizione!!!“.