Nel Lazio cinema a 2,50 euro per tutti (ma solo per pochi giorni)

L’evento coinvolge 53 sale cinematografiche e 274 schermi distribuiti su tutto il territorio regionale: ecco la lista completa

di Serena TropeaData pubblicazione: 13-4-2026 ore 10:26Ultimo aggiornamento: 13-4-2026 ore 10:26

ROMA – Cinema a prezzo mini. Nel Lazio torna l’occasione perfetta per riempire le sale e godersi il grande schermo senza pensieri: per cinque giorni ritorna ‘Lazio Terra di Cinema Days’, l’iniziativa giunta alla sua seconda edizione, che porta il cinema a tutti con biglietti super scontati e un’offerta diffusa in tutta la regione. Un invito irresistibile per cinefili e curiosi a (ri)scoprire la magia della sala.

Dal 13 al 17 aprile 2026 Lazio Terra di Cinema Days è l’iniziativa che permette di andare al cinema in tutto il Lazio con un biglietto speciale al prezzo ridotto di soli 2,50 euro. Promosso da Regione Lazio e dalla Fondazione Roma Lazio Film Commission, in collaborazione con ANEC Lazio, l’evento coinvolge 53 sale cinematografiche e 274 schermi distribuiti su tutto il territorio regionale, includendo non solo le grandi città ma anche centri più piccoli e aree periferiche.

Durante i Lazio Terra di Cinema Days 2026 sarà possibile vedere i film in programmazione nei cinema aderenti al prezzo unico di 2,50 euro. La promozione a 2,50 euro è valida per tutti le proiezioni ad eccezione del film “SUPER MARIO GALAXY – IL FILM”, degli eventi speciali, delle anteprime e delle proiezioni 3D. I biglietti si possono acquistare anche online.

ELENCO DEI CINEMA ADERENTI 

PROVINCIA DI FROSINONE 

PROVINCIA DI LATINA

PROVINCIA DI RIETI 

PROVINCIA DI ROMA 

ROMA

PROVINCIA DI VITERBO 

Leggi anche

Editoria, Santini: “‘Vero’ apre all’intelligenza artificiale, Angelica Bianco nuova firma”

di Redazione

Centri estivi a Bologna, estate coperta dai 3 ai 19 anni: click day il 5 maggio

di Vania Vorcelli

