Nel Lazio cinema a 2,50 euro per tutti (ma solo per pochi giorni)

ROMA – Cinema a prezzo mini. Nel Lazio torna l’occasione perfetta per riempire le sale e godersi il grande schermo senza pensieri: per cinque giorni ritorna ‘Lazio Terra di Cinema Days’, l’iniziativa giunta alla sua seconda edizione, che porta il cinema a tutti con biglietti super scontati e un’offerta diffusa in tutta la regione. Un invito irresistibile per cinefili e curiosi a (ri)scoprire la magia della sala.
Dal 13 al 17 aprile 2026 Lazio Terra di Cinema Days è l’iniziativa che permette di andare al cinema in tutto il Lazio con un biglietto speciale al prezzo ridotto di soli 2,50 euro. Promosso da Regione Lazio e dalla Fondazione Roma Lazio Film Commission, in collaborazione con ANEC Lazio, l’evento coinvolge 53 sale cinematografiche e 274 schermi distribuiti su tutto il territorio regionale, includendo non solo le grandi città ma anche centri più piccoli e aree periferiche.
Durante i Lazio Terra di Cinema Days 2026 sarà possibile vedere i film in programmazione nei cinema aderenti al prezzo unico di 2,50 euro. La promozione a 2,50 euro è valida per tutti le proiezioni ad eccezione del film “SUPER MARIO GALAXY – IL FILM”, degli eventi speciali, delle anteprime e delle proiezioni 3D. I biglietti si possono acquistare anche online.
ELENCO DEI CINEMA ADERENTI
PROVINCIA DI FROSINONE
- Frosinone: Dream Cinema– Via Giovanni Jacobucci,1, 03100 Frosinone FR – https://www.dreamcinema.net/
- Ceprano: Supercinema – Via Campidoglio, 71, 03024 Ceprano FR – https://supercinemaceprano.it/
PROVINCIA DI LATINA
- Sperlonga: Cinema Augusto – Via Torre di Nibbio, 10, 04029 Sperlonga LT – https://www.facebook.com/cinemaugusto/?locale=it_IT
- Aprilia- Latina: Cinema Lux – Via Pontina, km 45,700, 04011 Aprilia LT – https://luxaprilia.18tickets.it/
- Latina: Multisala Corso – C.so della Repubblica, 148, 04100 Latina LT – https://www.cinemalatina.it/
- Latina: Supercinema – C.so della Repubblica, 279, 04100 Latina LT – https://www.cinemalatina.it/
- Gaeta: Cinema Ariston – Piazza della Libertà, 19, 04024 Gaeta LT – https://www.aristongaeta.it/
- Terracina: Multisala Rio – Via del Rio, 19, 04019 Terracina LT – https://www.riocinemamultisala.com/
- Latina: Oxer – V.le Pier Luigi Nervi, 04100 Latina LT – https://multisalaoxer.18tickets.it/
- San felice Circeo Cinema Anna Magnani: Piazza Vittorio Veneto, 201, 04017 San Felice Circeo LT – https://sanfelicecirceo.cinemasanfelicecirceo.it/
PROVINCIA DI RIETI
- Rieti: Cinema Moderno – Via Cintia, 56, 02100 Rieti RI – https://modernorieti.18tickets.it/
PROVINCIA DI ROMA
- Velletri: Ambra Multiplex – Via Filippo Turati, 5, 00049 Velletri RM – https://www.ambracinema.com/
- Trevignano: Palma – Viale Giuseppe Garibaldi, 101, 00069 Trevignano Romano RM – https://www.cinemapalma.com/
- Tivoli: Cinema teatro Giuseppetti – Vicolo Della Inversata, 5, 00019 Tivoli RM – https://www.teatrogiuseppetti.it/
- Nettuno: Astoria Sotto le Stelle – Via Giacomo Matteotti, 8c, 00042 Anzio RM – https://www.stardust.it/cinema/nettuno-arena-astoria-sotto-le-stelle-nettuno-2
- Monterotondo: Cinemancini – Via G. Matteotti, 53, 00015 Monterotondo RM – https://www.cinemancini.it/
- Ladispoli Auditorium Massimo Freccia : SS 1, 00055 Ladispoli RM
- Guidonia: The Space Guidonia – Via Antonio De Curtis, 00012 Guidonia Montecelio RM – https://www.thespacecinema.it/cinema/guidonia/al-cinema
- Genzano: Multisala Cynthianum – Viale Giuseppe Mazzini, 9, 00045 Genzano di Roma RM – https://www.cinemagenzano.it/
- Frascati: Politeama – Largo Augusto Panizza, 5, 00044 Frascati RM – https://www.politeama.it/
- Fiumicino: Uci – Cinemas Parco Leonardo – Via Gian Lorenzo Bernini, 20/22, 00054 Fiumicino RM – https://ucicinemas.it/cinema/uci-cinemas-parco-leonardo-roma
- Colleferro: Multisale Ariston – Via Degli Atleti, 5, 00034 Colleferro RM – https://aristoncolleferro.18tickets.it/
- Civitavecchia: Royal – Piazza Regina Margherita, 7, 00053 Civitavecchia RM – https://www.cineroyalcivitavecchia.it/
- Civitavecchia: Buonarroti – Via Buonarroti, 13B, 00053 Civitavecchia RM – https://www.cineteatrobuonarroti.it/
- Ciampino: Il Piccolissimo – Via Palermo, 18, 00043 Ciampino RM – http://www.ilpiccolissimo.it/
- Anzio: Multisala Moderno – Piazza della Pace, 9, 00042 Anzio RM – https://www.cinema-moderno.it/
- Anzio: Astoria – Via Giacomo Matteotti, 8c, 00042 Anzio RM – https://www.cinemadianzio.it/
ROMA
- Roma: The Space Parco dei Medici – Via Salvatore Rebecchini, 3, 00148 Roma RM – https://www.thespacecinema.it/cinema/roma-parco-de’medici/al-cinema
- Roma: Adriano – Piazza Cavour, 22, 00193 Roma RM – https://www.nvrcinema.it/adriano/
- Roma: Alhambra – Via Pier delle Vigne, 4, 00165 Roma RM – https://alhambra.barberini.18tickets.it/
- Roma: Atlantic – Via Tuscolana, 745, 00174 Roma RM – https://www.nvrcinema.it/atlantic/
- Roma: Broadway – Via dei Narcisi, 26, 00172 Roma RM – http://www.cinemabroadway.com/
- Roma: Cineland – Viale dei Romagnoli, 515, 00121 Roma RM – https://www.cineland.it/
- Roma: Don Bosco – Via Publio Valerio, 63, 00175 Roma RM – https://donboscocineteatro.centroculturalesalesiano.it/
- Roma: Eden – Piazza Cola di Rienzo, 74, 00192 Roma RM – https://www.cinemaedenroma.it/
- Roma: Jolly – Via Giano della Bella, 4, 00162 Roma RM – https://multisalajolly.it/
- Roma: The Screen Roma Ottavia – Via della Lucchina, 90, 00135 Roma RM – https://www.thescreen.it/roma/
- Roma: Azzurro Scipioni – Via degli Scipioni, 82, 00192 Roma RM – https://www.azzurroscipioni.it/
- Roma: Eurcine – Via Liszt, 32, 00144 Roma RM – https://www.circuitocinema.com/cinema/eurcine/
- Roma: Giulio Cesare – Viale Giulio Cesare, 229, 00192 Roma RM – https://www.circuitocinema.com/cinema/giulio-cesare/
- Roma: Nuova Olimpia – Via in Lucina, 16, 00186 Roma RM – https://www.circuitocinema.com/cinema/nuovo-olimpia/
- Roma: Quattro Fontane – Via delle Quattro Fontane, 23, 00184 Roma RM – https://www.circuitocinema.com/cinema/quattro-fontane/
- Roma: Uci Maximo – Via Laurentina, 865, 00143 Roma RM – https://ucicinemas.it/cinema/uci-luxe-maximo
- Roma: Uci Cinemas Porta di Roma – Via delle Vigne Nuove, 00139 Roma RM – https://ucicinemas.it/cinema/uci-cinemas-porta-di-roma-roma
- Roma: Uci Cinemas Roma Est – V. Collatina, 858, 00132 Roma RM – https://ucicinemas.it/cinema/uci-cinemas-romaest-roma
- Roma: Intrastevere – Vicolo Moroni, 3, 00153 Roma RM – https://www.cinemadiroma.it/programmazione-cinema-intrastevere/
- Roma: Multisala Lux – Via Massaciuccoli, 31, 00199 Roma RM – https://www.cinemadiroma.it/programmazione-multisala-lux/
- Roma: Odeon – Piazza Stefano Jacini, 22, 00191 Roma RM – https://www.cinemadiroma.it/programmazione-multisala-odeon/
- Roma: Tibur – Via degli Etruschi, 36, 00185 Roma RM – https://www.cinemadiroma.it/programmazione-cinema-tibur/
- Roma: The Space Moderno – P.za della Repubblica, 43/45, 00184 Roma RM – https://www.thespacecinema.it/cinema/roma-moderno/al-cinema
PROVINCIA DI VITERBO
- Vitorchiano: Cinetuscia Village – Via Marmolada, Snc, 01030 Pallone VT – https://www.cinetusciavillage.it/
- Tarquinia: Cinema Etrusco Multisala – Via della Caserma, 32, 01016 Tarquinia VT – https://cinemaetrusco.18tickets.it/
- Vetralla: Excelsior – Strada Statale Cassia, 237, 01019 Vetralla VT – http://www.cinemaexcelsiorcura.com/1/programmazione_dich_trasp_1734764.html