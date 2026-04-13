Editoria, Santini: “‘Vero’ apre all’intelligenza artificiale, Angelica Bianco nuova firma”

ROMA – L’intelligenza artificiale entra nel linguaggio dell’informazione familiare e lo fa da protagonista. Il settimanale ‘Vero’ inaugura un nuovo percorso editoriale dedicato all’AI, segnando un passo deciso verso un’informazione capace di interpretare il presente e guidare i lettori nella comprensione delle trasformazioni tecnologiche in atto. “È tempo che anche i magazine familiari inizino a parlare la lingua del nostro tempo– dichiara il direttore Nicola Santini– un presente in cui la tecnologia non è più un nemico da combattere, ma un alleato prezioso per migliorare la qualità della vita, risparmiare tempo e acquisire nuovi strumenti e competenze. Per questo siamo felici di accogliere nel nostro team una professionista d’eccellenza come Angelica Bianco”.

EVOLUZIONE SIGNIFICATIVA PER IL SETTIMANALE VERO

Giornalista, direttore della casa editrice Magi, esperta di etica dell’intelligenza artificiale e figura di riferimento nel panorama della comunicazione e dell’innovazione, Angelica Bianco firmerà una nuova rubrica dedicata all’AI, con l’obiettivo di rendere accessibili temi complessi attraverso un linguaggio chiaro, concreto e vicino al vissuto quotidiano dei lettori. “L’intelligenza artificiale è già parte delle nostre vite- prosegue Santini- ma comprenderla davvero è la sfida più importante. Con la sensibilità e la competenza che la contraddistinguono, Angelica Bianco accompagnerà i nostri lettori in questo percorso, offrendo strumenti utili e una visione consapevole del futuro“. La nuova rubrica rappresenta un’evoluzione significativa per il settimanale Vero, che rafforza così il proprio impegno nel raccontare la realtà contemporanea con uno sguardo attento all’innovazione, senza rinunciare alla propria vocazione divulgativa e al rapporto diretto con il pubblico.