lunedì 13 Aprile 2026

Morto Carlo Monguzzi, alfiere dell’ambientalismo. Il ricordo commosso di Sala: “Liti e abbracci”

74 anni, consigliere comunale in carica dal 2011 era malato da tempo

di Marco SacchettiData pubblicazione: 13-4-2026 ore 9:47Ultimo aggiornamento: 13-4-2026 ore 9:47

MILANO – “Anche l’ultima volta che è venuto nel mio ufficio, nei mesi scorsi, avevamo discusso animatamente e ci eravamo lasciati con un abbraccio. Un abbraccio che ricordo molto bene”. È commosso il sindaco di Milano Beppe Sala nel ricordo di Carlo Monguzzi, 74 anni, consigliere comunale in carica dal 2011, storica voce dell’ambientalismo a Milano, da tempo malato.

In politica dagli anni ’90 a sinistra, via via con liste ambientaiste-radicali, poi persino un periodo nel Pd a palazzo Marino e da ultimo nei Verdi, Monguzzi da assessore regionale introdusse la raccolta differenziata. Di recente spesso in divergenza con Sala, fino all’ultimo si è battuto per la Palestina e contro le normative urbanistiche del Comune che hanno provocato le inchieste della Procura. “Se ne è andato un lottatore”, lo ricorda ancora Sala. “Spesso non la vedevamo allo stesso modo, ma lo rispettavo per il suo impegno politico e il nostro affetto reciproco non è mai venuto a mancare. Avevo celebrato il suo matrimonio. Ed era l’unico che in aula consiliare si rivolgeva a me non con ‘Sindaco’, ma con ‘Beppe’. Chi non frequenta la politica non può capire come possano coesistere duri scontri pubblici e solidi rapporti privati”. “Durante la sua malattia, che è progredita in un modo assurdamente rapido, mi informava delle cure. Poi non è più riuscito a farlo e ho capito. Riposa in pace, caro Carlo”.

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