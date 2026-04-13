lunedì 13 Aprile 2026

Meteo, le previsioni per lunedì 13 aprile 2026

Che tempo farà oggi

Data pubblicazione: 13-4-2026 ore 7:44Ultimo aggiornamento: 13-4-2026 ore 7:44

da ilMeteo.it

NORD

Perturbazione collegata a un ciclone sulla Sardegna. La giornata trascorrerà con generali condizioni di maltempo al Nordovest con precipitazioni diffuse in Piemonte, poi anche sul resto delle regioni seppur meno intense. Nevicate sulle Alpi dai 1600 metri di quelle occidentali ai 1900/2000 di quelle orientali. Venti da direzioni variabili e mari generalmente mossi.

CENTRO e SARDEGNA

Circolazione depressionaria attorno alla Sardegna. La giornata sarà contrassegnata da un peggioramento del tempo con precipitazioni dapprima sulla Toscana, poi anche su Umbria e Marche. Qualche pioggia interesserà anche la Sardegna. Sul resto delle regioni il tempo sarà asciutto, anche se con molte nubi. Venti in prevalenza meridionali, di Maestrale soltanto sulla Sardegna occidentale.

SUD e SICILIA

Nonostante la pressione sia in diminuzione, in questa giornata non sono previste precipitazioni degne di nota. Su tutte le regioni il cielo sarà irregolarmente nuvoloso o con locali coperture. I venti soffieranno con moderata o forte intensità di Scirocco, di conseguenza i mari risulteranno mossi o molto mossi, anche agitato lo Ionio. Picchi termici di 25°C a Palermo.

Leggi anche

L’oroscopo di sabato 11 aprile 2026

di Redazione

Meteo, le previsioni per sabato 11 aprile 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»