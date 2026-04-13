Lo Stretto di Hormuz ancora più stretto: come funzionerà il blocco americano?

ROMA – Dalle 16 italiane di oggi le navi da e per i porti iraniani non passeranno più Hormuz. Donald Trump lo ha detto domenica, con la consueta miscela di esagerazione e vaghezza, dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan. Lo Stretto sarà ancora più stretto.

Teheran voleva tenerlo sotto controllo anche dopo la guerra e aveva avanzato una “proposta”: due milioni di dollari a nave per il transito. Trump ha respinto la richiesta definendola un attacco alla libertà di navigazione. Tutti gli altri leader mondiali pure. L’Iran ha incassato il no e non ha ceduto.

Trump per cui ha rilanciato. Il Presidente degli Stati Uniti sostiene che riaprire il canale non è una sua responsabilità. Ma il tempo stringe. La chiusura prolungata dello stretto rischia di diventare una crisi autonoma, distinta dal conflitto che l’ha generata. E la pressione per chiudere la partita cresce a ogni ora.

Sul piano militare, i dettagli restano scarsi. L’esercito americano ha chiarito che saranno bloccate le navi, di ogni nazionalità, dirette verso un porto iraniano, o verso l’area costiera iraniana, o in uscita da un porto o dall’area costiera iraniana, sia nel golfo Persico che nel golfo di Oman.

Ma quante navi da guerra saranno impiegate? Ci saranno aerei da combattimento? Parteciperà qualche alleato del Golfo? Il Pentagono tace, per ora. Quello che sembra certo, secondo gli esperti, è che non si sparerà sulle petroliere: il rischio di disastro ambientale è troppo alto. L’opzione più probabile è la pressione psicologica prima, e le squadre d’abbordaggio poi.

Sul piano economico, Michael Lynch della Energy Policy Research Foundation stima sul Guardian un rialzo del petrolio di cinque-dieci dollari al barile. Il blocco sottrarrebbe circa due milioni di barili al giorno a un mercato già privato di dieci milioni di barili al giorno dalla guerra.

Lo stesso Lynch, però, avverte che la mossa potrebbe durare poco. Trump, sotto pressione dei mercati, potrebbe fare marcia indietro entro metà settimana. “Presto vi mancherà la benzina a 4–5 dollari al gallone”, ha commentato sui social il mediatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato che le forze di sicurezza hanno il pieno controllo dello Stretto e hanno avvertito che i nemici rimarrebbero intrappolati in un “vortice mortale” in caso di “mossa sbagliata”. Il capo della marina iraniana, Shahram Irani, ha definito la minaccia di Trump “ridicola e ridicola”.