domenica 29 Marzo 2026

Oggi è la domenica delle palme, ma cosa c’entra l’ulivo?

La Domenica delle Palme è quella che precede la Pasqua: le palme, simbolo di pace e regalità nella tradizione ebraica, sono state sostituite nel cristianesimo dall'ulivo, che porta pace e serenità

Data pubblicazione: 29-3-2026 ore 11:05Ultimo aggiornamento: 29-3-2026 ore 11:10

BOLOGNA – Si celebra oggi, 29 marzo 2026, la Domenica delle Palme, giornata che nella tradizione religiosa cristiana dà il via alla Settimana Santa. È la domenica che precede quella di Pasqua e racconta l’arrivo trionfale di Gesù a Gerusalemme tra la folla festante. La stessa folla che, di lì a qualche giorno, inciterà alla sua crocifissione. La domenica delle palme e i successivi due-tre giorni sono gli ultimi momenti di gioia, per Gesù Cristo, prima della Passione e poi della crocifissione. Ma cosa c’entrano le palme? Secondo il racconto comune a tutti i Vangeli, il popolo ebraico quel giorno acclamava Gesù agitando rametti di palma (come era usanza fare per i re) e stendendo mantelli sulla strada.

I RAMETTI DI ULIVO

Le palme, in Medio Oriente, erano considerate infatti simbolo di vittoria, pace e regalità. Dalle palme, il cristianesimo virò poi sull’ulivo, visto che le palme in molte regioni non crescevano, e così si diffuse la tradizione di benedire, nel giorno della domenica delle palme, i rami di ulivo e portarli nelle proprie case. Anch’essi, infatti, sono considerati simbolo di pace, rinascita, buon auspicio e accoglienza.

ramoscelli di ulivo nella tradizione cristiana si portano poi nelle case e si conservano fino all’anno successivo, per proteggere le famiglie e come simbolo di buon auspicio. Ancora oggi, la Domenica delle Palme è spesso occasione per organizzare processioni con cui ricordare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Il colore liturgico di questa giornata è il rosso, che sta a simboleggiare la regalità del figlio di Dio ma anche il sangue, visto che si avvicina il momento della passione e della morte di Cristo.

LA CELEBRAZIONE A PIAZZA SAN PIETRO

Da Piazza San Pietro, in mattinata, si tiene la Celebrazione della Domenica delle Palme e della Passione del Signore presieduta da Papa Leone XIV. Al termine recita della Preghiera dell’Angelus.

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