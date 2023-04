La valanga travolge il corso di guide alpine, tre dispersi in Valle d’Aosta

Rhêmes-Notre-Dame (Aosta) – Tre allievi del corso per guide alpine sono rimasti sepolti da una valanga nella zona della Tsanteleinaz, nell’alta val di Rhêmes al confine con la Francia, in Valle d’Aosta. Il distacco è avvenuto attorno alle 14. L’allarme è stato raccolto sia dal Soccorso alpino valdostano, sia da quello francese. I diversi tentativi di avvicinamento con l’elicottero della Protezione civile sono stati vani a causa delle condizioni meteorologiche difficili, con nuvole basse e nevicate in quota. Alcune squadre, composte da tecnici del soccorso alpino valdostano e del soccorso alpino della Guardia di finanza di Entrèves sono state lasciate sopra il rifugio Gianfederico Benevolo, a 2.300 metri di quota, e hanno raggiunto il luogo del distacco via terra. L’istruttore del corso per il passaggio da aspirante guida a guida alpina vera e propria è Matteo Giglio, 49 anni, guida esperta e giornalista, che ha dato l’allarme ed è poi sceso in modo autonomo; è stato portato in pronto soccorso all’ospedale Umberto Parini di Aosta con l’elicottero della Protezione civile. I tre allievi travolti dalla massa di neve sono ancora dispersi.

Per l’avvicinarsi del buio, le ricerche delle tre aspiranti guide alpine disperse sotto una valanga nella zona della Pointe de la Goletta, vicino al colle Tsanteleinaz, nell’alta val di Rhêmes, sono sospese. Riprenderanno domattina, all’alba, e se le condizioni meteorologiche lo consentiranno con l’ausilio dell’elicottero.