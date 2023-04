ROMA – Per poco più di un’ora, tra le 22.30 e le 23.50, ha camminato, da sola, lungo il corridoio del Burhan Felek Sports Hall, l’hotel di Istanbul dove alloggiava con la sua squadra, l’Igor Novara. Ha parlato al telefono e poi si è seduta a terra, il volto verso il basso, per alcuni minuti, con chissà quali dei mille pensieri che le saranno passati per la testa.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Dramma nel volley, Julia Ituma cade dalla finestra di un hotel in Turchia e muore

Poi si è alzata, per rientrare in camera dove dormiva insieme alla sua compagna di squadra, la spagnola Lucia Varela Gomez. Secondo i media turchi sarebbero queste le ultime ore di vita di Julia Ituma, ritrovata morta, pare intorno alle 5.30 del mattino, dopo essere caduta dalla finestra della camera dell’hotel. È il sito Haberturk.com a pubblicare il video di Ituma, spiegando che era stato ripreso da una telecamera di sicurezza.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı sonrası trajik bir olay yaşandı. İtalyan ekibi Novara'nın 18 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma, İstanbul'da kaldığı otel odasının penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Genç voleybolcunun son anları otelin güvenlik kamerasına yansıdı — Habertürk Spor (@HTSpor) April 13, 2023