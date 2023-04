Tg Cultura, edizione del 13 aprile 2023

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO IL DDL ‘ECO-VANDALI’

Arriva la stretta contro chi distrugge, deturpa e imbratta i monumenti. Voluto dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri e prevede multe salatissime. A seconda della gravità dell’azione compiuta contro il patrimonio, si va da un minimo di 10.000 a un massimo di 60.000 euro di sanzioni amministrative che si aggiungono a quelle cui verranno eventualmente condannati a pagare i trasgressori in sede penale o civile. “Gli attacchi ai monumenti e ai siti artistici producono danni economici alla collettività. Per ripulire occorrono l’intervento di personale altamente specializzato e l’utilizzo di macchinari molto costosi. Chi compie questi atti deve assumersi la responsabilità anche patrimoniale”, ha spiegato il ministro Sangiuliano.

INDIVIDUATO IL TEMPIO SOMMERSO DEI NABATEI A POZZUOLI

Sul fondo del mare di Pozzuoli, nel cuore dell’antico porto commerciale della Puteoli romana, sono stati localizzati e documentati due altari in marmo di età romana, databili alla prima metà del I secolo d.C., inseriti all’interno del grande Tempio dei Nabatei, oggi sommerso per effetto del bradisismo. La localizzazione definitiva degli altari, avvenuta anche grazie alla fattiva collaborazione dell’assistente tecnico subacqueo della Soprintendenza Carlo Leggieri e al supporto offerto dai Carabinieri Subacquei del Nucleo di Napoli, con il comandante Sandro Bucalo, consente oggi di comprendere meglio l’articolazione di questo complesso settore del porto puteolano, in cui gli edifici sacri delle comunità di stranieri si ergevano a strettissimo contatto con le lunghe file di magazzini destinati a stoccare le tante merci in transito nello scalo, pronte a essere smistate verso la Campania o reindirizzate direttamente a Roma.

ALLA BIBLIOTECA REALE DI TORINO ‘A TU PER TU’ CON LEONARDO

Fino al 9 luglio la Biblioteca Reale di Torino offre un’occasione unica per conoscere ed esplorare da vicino l’opera di Leonardo da Vinci attraverso i suoi disegni, il suo taccuino dedicato al volo degli uccelli e altre rarissime testimonianze legate al suo tempo. La mostra dal titolo ‘Il genio e il suo tempo. A tu per tu con Leonardo’ è allestita nei due caveaux sotterranei della Biblioteca Reale e si apre con gli avvenimenti che hanno scandito la vicenda umana e artistica di Leonardo, dal 1452, anno della sua nascita a Vinci, fino al 1519, data della morte in Francia. Sessantasette anni di luoghi, fatti e persone ricostruiti attraverso tredici opere di Leonardo e altri pezzi rari e preziosi della Biblioteca Reale: manoscritti, incunaboli unici, antiche carte geografiche e disegni.

A ROMA DAL 23 AL 25 APRILE LA FESTA DELLA RESISTENZA

Storia, memoria, letteratura, cinema, musica e teatro per ricordare e condividere i valori della Resistenza italiana: è il programma messo a punto da Roma Capitale per la Festa della Resistenza, la manifestazione in programma il 23, 24 e 25 aprile nata per conoscere, e far conoscere, una pagina fondamentale della storia non solo romana, ma italiana ed europea, e per confrontarsi con i valori e i principi su cui si fonda la nostra Repubblica. Per celebrare quel momento determinante per la storia del Paese e per coinvolgere le cittadine e i cittadini nella riscoperta di quella stagione di lotte e di passioni da cui è scaturita l’Italia democratica di oggi, la festa propone tre giorni in cui sviluppare e approfondire molti temi legati alla Resistenza con lezioni, concerti, proiezioni di film, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, tavole rotonde, laboratori per ragazzi, mostre, videobox, percorsi sulla memoria territoriale e un Pranzo della Liberazione. La Festa della Resistenza si svolge nel quartiere Garbatella, tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.