Due subacquei sono dispersi nel golfo dell’Asinara, proseguono le ricerche

SASSARI – Proseguono, purtroppo ancora senza esito, le ricerche dei Vigili del fuoco e della Guardia costiera dei due pescatori subacquei sassaresi dispersi da ieri nelle acque del golfo dell’Asinara, dopo il naufragio della loro imbarcazione.

I due avevano lanciato l’allarme nel tardo pomeriggio di ieri, raccolto dalla capitaneria di Porto Torres, comunicando che la barca stava affondando: “La barca sta affondando, ci buttiamo in acqua, abbiamo le mute“, l’ultimo messaggio dei sub, come riportato dalla Nuova Sardegna.

La sala operativa dei Vigili del fuoco ha inviato anche l’elicottero “Drago 144” dal reparto volo di Alghero-Fertilia per perlustrare il tratto di mare.

Da ieri pomeriggio #vigilidelfuoco impegnati a Porto Torres (SS), su richiesta della @guardiacostiera, per la ricerca di due persone disperse in mare a bordo di una barca. Nella clip ricognizione aerea dell'elicottero Drago VF144 sull'area a largo di Ezzi Mannu [#13aprile 11:30] pic.twitter.com/GT3WBl0uaS — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 13, 2023