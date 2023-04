VIDEO | Dramma nel volley, Julia Ituma cade dalla finestra di un hotel in Turchia e muore

(Foto da Instagram)

di Marco Melli e Mario Piccirillo

ROMA – Julia Ituma, opposto diciottenne dell’Igor Novara, è morta nella notte precipitando dalla finestra della stanza dell’hotel di Istanbul dove alloggiava con la squadra.

Ieri le piemontesi avevano giocato il ritorno dei quarti di Champions League contro l’Eczacibasi. Ancora incerte le cause della caduta, non si esclude l’ipotesi di suicidio.

Ituma era alla sua prima stagione a Novara. Nata a Milano da genitori nigeriani, Julia era considerata uno degli opposti più promettenti. Con le giovanili italiane è stata vicecampionessa del mondo under 18 nel 2021 e nel 2022 campionessa d’Europa under 19. Proprio la scorsa estate, con la maglia dell’Italia Team ha conquistato l’oro all’EYOF Banská Bystrica 2022. Nel match vinto contro la Turchia, Julia prese in mano l’Italia e la portò al successo, firmando ben 28 punti (3 ace, 2 muri, 55% in attacco).

Secondo quanto riporta il Portale sportivo della Turchia, Spor Arena, su Twitter: “La polizia ha stabilito che Julia Ituma è entrata nella sua stanza dopo aver camminato per il corridoio tra le 22:30 e le 23:50. Continua un’indagine su larga scala da parte della polizia sull’incidente”.

IGOR NOVARA: “TRAGEDIA ALLE PRIME ORE DELL’ALBA”

“Igor Volley comunica con profondo dolore e commozione la prematura scomparsa della pallavolista azzurra Julia Ituma. La tragedia sarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell’accaduto sta indagando la polizia turca. Igor Volley tutta desidera esprimere il proprio cordoglio e la partecipazione al dolore della famiglia di Julia e dei suoi cari. Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla vicenda in attesa dell’esito delle indagini”. Questa la nota della Igor Volley, squadra di Novara nella quale militava Julia Ituma.

FARNESINA: “SEGUIAMO VICENDA CON MASSIMA ATTENZIONE”

“Il Consolato generale a Istanbul, l’ambasciata di Ankara in stretto raccordo con la Farnesina stanno seguendo con la massima attenzione la triste vicenda della giovanissima pallavolista Julia Ituma, trovata senza vita a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la sua squadra, l’Igor Gorgonzola Novara, per la partita di Champions League. Il Consolato generale si è immediatamente attivato con i familiari di Julia ai quali sta prestando la massima assistenza mentre un costante raccordo è assicurato con la squadra e il suo direttore sportivo, nonché con la Federazione italiana di pallavolo e le autorità locali”. Così in un comunicato della Farnesina.

FIPAV: “UN MINUTO DI SILENZIO SU TUTTI I CAMPI”

“Siamo tutti sgomenti per questa tragedia che colpisce non solo il mondo pallavolo, ma tutto lo sport italiano. Oggi piangiamo la scomparsa, non solo di un grande talento, ma soprattutto di una meravigliosa ragazza di 18 anni che abbiamo visto crescere da vicino nel Club Italia, stagione dopo stagione. Il primo pensiero va alla famiglia di Julia, alla quale invio le più sentite condoglianze e garantisco che la Federazione Italiana Pallavolo fornirà il massimo sostegno.

Siamo in costante contatto con la società Igor Gorgonzola Novara e con il presidente della Federazione Turca per dare tutto il supporto possibile. In questo momento penso che ogni altra parola sia inutile, è una tragedia immensa a cui nessuno di noi era minimamente preparato”. Queste le parole del Presidente federale Giuseppe Manfredi, dopo la tragica scomparsa della schiacciatrice dell’Igor Gorgonzola Novara, Julia Ituma.

La Federazione Italiana Pallavolo ha disposto un minuto di raccoglimento, in memoria di Julia Ituma, per tutte le gare pallavolistiche che si disputeranno da oggi a domenica.

CONI: “ADDIO A PROMESSA AZZURRA”

“Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, interpretando i sentimenti dell’intero movimento, si unisce al cordoglio dei parenti e della famiglia della pallavolo per la prematura perdita di una giovane ragazza, di una promessa azzurra che aveva ancora tante pagine da scrivere, in campo e nella vita”. Così scrive sui social il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dopo la morte di Julia Ituma.

BERRUTO: “SCONVOLTO DALLA TRAGICA SCOMPARSA”

“Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara. Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana”, ha scritto sui social Mauro Berruto, deputato del P e ex CT della nazionale italiana maschile di pallavolo.

ABODI: “ADDOLORATO E INCREDULO PER TRAGEDIA“

“Sono addolorato e incredulo di fronte alla tragedia che si è consumata nella notte in Turchia e ha strappato la vita a Julia Ituma. Quando succedono queste tragedie la prima domanda che ci si pone è ‘perché?’. Le indagini sono in corso, ma qualsiasi possano essere state le circostanze, non ci riporteranno Julia con la sua solarità e il suo sorriso. Mi stringo in un forte abbraccio alla sua famiglia alla quale porgo le più sentite condoglianze e mi unisco al dolore delle compagne di squadra e di tutto il movimento della pallavolo italiana in questo difficile momento”. Lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.