ROMA – Il loro fuoco lo hanno visto tutti, anche all’ultimo Festival di Sanremo dove hanno gareggiato con “L’addio”. E ora i Coma_Cose lo portano in giro per l’Italia con il loro “Un meraviglioso modo di incontrarsi” tour, in attesa di esibirsi come ospiti al Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma.

Ieri il duo ha chiuso le due date romane all’Orion di Ciampino. Un trionfo, come tutti gli show che – dal 2017 – Fausto Lama e Francesca Mesiano mettono in scena nella Capitale. La prima volta fu al Largo Venue, poi il successo travolgente arrivato con il disco “Hype Aura” ha fatto spostare la coppia in location sempre più grandi.

A rimanere sempre uguale la sintonia di due artisti che – sul palco – sembrano diventare una cosa sola, in un incastro continuo di parole e musica. Non a caso, all’ultimo Festival di Amadeus, i due hanno vinto il premio Bardotti per il miglior testo.

LA SCALETTA

Fausto e California, per questo tour, hanno realizzato una scaletta che ripercorre tutti i loro passi nella musica. Dall’apertura con “Jugoslavia” ai brani storici come “Anima lattina”, “Beach boys distorti”, “French Fries” e “Pakistan”. Poi ancora le hit “Mancarsi” e “Post Concerto”, fino ai successi sanremesi di “Fiamme negli occhi” e “L’addio”. In mezzo le recenti “Chiamami”, “La canzone dei lupi” o “Zombie al Carrefour”.

Cantano la loro Milano, la crisi di coppia e il ritrovato fuoco Fausto e Francesca, che presto convoleranno a nozze. Durante Sanremo 2023 l’annuncio ai fan, tutti entusiasti sui social. Anche i fan arrivati dopo la loro prima partecipazione all’Ariston nel 2021, l’anno della kermesse senza pubblico in platea. Oggi i Coma_Cose sono un punto fermo della nuova scena italiana e i sold out collezionati in giro per lo Stivale lo testimoniano. Dopo i club, ci sarà ancora spazio per il tour estivo. In calendario anche una tappa a Rock in Roma, il 27 giugno.

Questa la scaletta del tour in corso:

Jugoslavia

Deserto

Granata

Beach Boys distorti

Calma Workout

Chiamami

Transistor

Anima lattina

La canzone dei lupi

French Fries

Napster

Novantasei

Odio I Motori

Fiamme negli occhi

Giorni Opachi

Mancarsi

La Resistenza

Mariachidi

Foschia

Zombie al Carrefour

Nudo integrale

Pakistan

L’addio

Encore:

Post concerto

Sei Di Vetro