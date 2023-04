L’estate 2023 della moda maschile: camicie e pantaloni, ecco le tendenze

ROMA – I jeans e una camicia. E’ ancora questa la tendenza della moda per l’uomo verso l’estate 2023. Il bello della semplicità. Certo, i jeans possono essere ormai di tanti tipi come hanno fatto vedere in passerella gli stilisti, con una caratteristica però che è stata predominante nelle sfilate per quest’anno, quella della comodità. Come di tanti tipi può essere la camicia, sia per quanto riguarda lo stile che i colori, per chi preferisce un casual più ‘classico’ e chi vuole osare, con buona pace di Lord Brummell, il gentiluomo vissuto tra la fine del 1700 e il 1800 passato alla storia per la sua eleganza e raffinatezza. Pantaloni quindi più grandi, fino addirittura a essere svolazzanti fino a terra, e camicie anche colorate oppure quasi a kaftano. Ricercatezza, quindi, ma nelle cose semplici.

CAMICIE PER TUTTI I GUSTI E LE OCCASIONI

Per quanto riguarda le camicie uomo è possibile scegliere quella più adatta in base al colletto: coreano o bowling sono un must dell’estate, ma anche quella con collo francese va bene in contesti meno formali.

Vista la sua versatilità, comunque, basta accompagnarla invece con una cravatta per essere indossata anche ad appuntamenti più eleganti. Maggio e giugno, per esempio, sono spesso mesi di occasioni davvero speciali, a cominciare dai matrimoni. E lì potrebbe esserci necessità di pensare anche a una camicia con collo diplomatico, spesso abbinata allo smoking. E poi ci sono i diversi materiali, dal cotone popeline al lino, e i vari dettagli: insomma, si può caratterizzare il proprio look scegliendo quello che piace di più e che maggiormente valorizza la persona.

Ne è passato di tempo dalle civiltà greche in cui la ‘kamasos’ non aveva le maniche e veniva indossata come una sorta di canottiera sotto le vesti…

I COLORI DELLA MODA

Ma tra le tendenze 2023 per l’uomo ecco anche le bretelle e le giacche a quadri, messe entrambe in risalto da una bella camicia bianca o comunque monocolore. Anche le giacche, nella linea della comodità, quest’anno sono over-size, per chi vuole seguire la moda in perfetto abbinamento con i pantaloni larghi. Per quanto riguarda le maglie, invece, a dominare saranno le righe. I colori? Pastello per chi vuole essere più delicato, accesi per chi vuole puntare sull’originalità. E allora azzurro, verde acqua, giallo e anche rosa, che vanno bene con tanti outfit, oppure colori molto allegri fino al fluo per portare un tocco di vivacità.

SCARPE E ACCESSORI

Segno distintivo dell’abbigliamento anche maschile sono poi le scarpe: le sneakers restano la prima scelta della primavera-estate 2023, ma per l’uomo che vuole distinguersi ecco le espadrillas colorate in abbinamento per esempio con la camicia. Il mocassino made in Italy e le stringate sono poi la scelta per le occasioni più formali ed eleganti. Infine gli accessori, di tendenza nel 2023 anche per gli uomini, che sulle passerelle hanno sfilato anche con modelli di borse dedicati a loro.

Resta al momento senza risposta invece l’eterno dilemma sulla camicia in estate: mezze maniche o maniche lunghe con i risvolti?