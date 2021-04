Milano, Sala: “Con il Covid sono evaporati cinque anni di sviluppo”

MILANO – “È come se fossero evaporati cinque anni di sviluppo“. Questa l’analisi amara del sindaco di Milano Giuseppe Sala, ospite di una tavola rotonda dedicata ad approfondire, attraverso un dialogo tra istituzioni e realtà internazionali, i temi portanti del progetto New European Bauhaus, promosso a partire dall’ottobre 2020 dalla Commissione Europea. Il sindaco, che ricorda come a Milano si sia ritornati “ai livelli occupazionali del 2014”, è convinto che affronteremo un periodo “in cui ci sarà meno ideologia perché saranno talmente tanti i bisogni concreti da affrontare”, tuttavia “al contempo non possiamo immaginare una proposta politica soltanto pratica”, perché “deve esserci in mezzo una visione di una città” che racchiude tutte quelle direttrici.

Infine, il sindaco non crede che l’esplosione meneghina del pre-Covid si possa riassumere soltanto in una caccia al turismo. “C’è un falso mito sul modello Milano che dice come questo sia stato un modello di rincorsa del turismo, è stato anche questo- dice- ma è stato anche un grande sforzo di analisi del futuro”.

