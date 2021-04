La ginnasta Milena Baldassarri un esempio per le bimbe: Barbie lancia un nuovo modello femminile

ROMA – In un anno così importante per lo sport, Barbie continua nella sua missione di ispirare il potenziale infinito che c’è in ogni bambina e propone alle bimbe italiane un altro grande modello femminile: Milena Baldassarri. Il brand prosegue così nel suo impegno a supporto del Dream Gap Project nel dimostrare alle bambine che possono essere tutto ciò che desiderano e Baldassarri sarà la seconda Role Model Barbie dell’anno per l’Italia, grazie a una bambola OOAK (One Of A Kind) con le sue sembianze.

Classe 2001, nata a Ravenna, Baldassarri nonostante la giovane età è ai vertici della ginnastica ritmi­ca da diversi anni. Campionessa italiana, vanta già diverse vittorie e podi in Mondiali, Europei ed eventi internazionali, sia nelle gare individuali sia di squadra. Milena è una ragazza particolarmente sola­re e spigliata. Ha conseguito il diploma nel 2020 imparando fin da piccolissima a con­ciliare con equilibrio gli studi con gli impegni agonistici. La sua più grande passione è lo sport, in particolare adora il modo in cui la ginnasti­ca ritmica le permetta di canalizzare le sue emozioni e trasmetterle al pubblico durante le esibizioni. Ai Mondiali 2019 ha conquistato la qualifica­zione olimpica realizzando, così, un sogno.

Ecco perché Barbie celebra Milena per la sua tenacia e perseveranza nel perseguire il suo sogno di bambina: è diventata un’atleta professionista grazie alla sua dedizione, alla sua continua ricerca della perfezione, alla passione infinita e alla forza che ha sempre dimostrato allenandosi ore e ore ma sempre con il sorriso sulle labbra.

“E’ una sensazione bellissima sapere di essere una role model Barbie e poter essere di esempio per le bambine, piccole ginnaste del futuro- il commento della giovane ginnasta- Io ho iniziato questa pratica da piccola e l’ho scelta pur sapendo che praticare la ginnastica ritmica è un cammino alla ricerca della perfezione e la perfezione costa una fatica straordinaria restando comunque irraggiungibile per definizione. Negli anni ho imparato che la perfezione si raggiunge solo senza prendersi pause, lavorando sempre sui dettagli, anche quelli minuscoli, cercando di dare sempre il cento per cento. La passione, la forza e la fatica che ho dato negli anni alla ginnastica ritmica mi hanno restituito oggi un sogno che cullavo in segreto sin da bambina, poter essere protagonista sulla scena internazionale. Alle bambine quindi dico: mettete anche voi il vostro cento per cento, metteteci il cuore e i muscoli e la determinazione e vedrete che anche i vostri sogni potranno avverarsi”.

In occasione del lancio della nuova Role Model, Barbie ha creato un video per celebrare lo sport a 360 gradi e le giovani atlete che con dedizione, talento e determinazione ispirano le nuove generazioni a scendere in campo per inseguire i propri sogni. Ad affiancare Milena in questo video, due altre figure dello sport femminile italiano: Ilaria Panzera, cestista per Geas Sesto San Giovanni e la nazionale italiana e Arianna Caruso, calciatrice italiana, centrocampista e attaccante della Juventus e della nazionale italiana. Le tre atlete protagoniste del video indossano capi tecnici Nike che ha supportato l’iniziativa.

Nel sistema sportivo italiano solo il 28% degli atleti è rappresentato da donne, più o meno la stessa situazione che si ripete per le dirigenti di società sportive, i tecnici-donna, le dirigenti federali, le ufficiali di gara. Quest’anno, Barbie rivolge un’attenzione particolare proprio al mondo dello sport, all’interno del quale ha voluto trovare la seconda role model di questo 2021, per far sì che anche le bambine abbiano dei punti di riferimento celebri e da cui prendere ispirazione per realizzare i propri sogni, non solo se vorranno diventare atlete, ma anche per la tenacia e la passione che il mondo dello sport è in grado di trasmettere alle nuove generazioni.