Formula 1: a rischio i GP di Bahrein e Arabia Saudita per la guerra in Medio Oriente

ROMA – La stagione 2026 di Formula 1 si trova di fronte a un’imprevista rivoluzione di calendario: i Gran Premi programmati in Bahrein e in Arabia Saudita ad aprile sono destinati a essere cancellati a causa dell’escalation del conflitto in Medio Oriente, secondo quanto riportato dal Daily Mail Sport.

La decisione, che non è ancora stata formalizzata ma sarebbe imminente, arriva in seguito all’aumento delle tensioni nella regione con attacchi e ritorsioni legati alla guerra che coinvolge Iran, Stati Uniti e Israele, scenario che ha sollevato preoccupazioni significative sulla sicurezza dei team, dei tifosi e delle operazioni logistiche legate alle gare.

Secondo quanto riferito, la cancellazione dei due appuntamenti – inizialmente previsti rispettivamente il 12 aprile a Bahrein e il 19 aprile in Arabia Saudita – lascerà un vuoto di circa un mese nel calendario del mondiale (tra il Gran Premio del Giappone il 29 marzo e Miami il 3 maggio), con la stagione che potrebbe scendere da 24 a 22 gran premi totali.

La possibile cancellazione era già stata ipotizzata nei giorni scorsi, con la FIA e la dirigenza di Formula 1 che avevano rinviato la decisione finale mentre monitoravano la situazione geopolitica. Alternative come circuiti sostitutivi sono state valutate, ma la complessità logistica e i tempi ristretti sembrano rendere difficile organizzare sostituzioni.

Fonti britanniche e internazionali sottolineano come i rischi per la sicurezza e le difficoltà di trasporto delle attrezzature sportive stiano giocando un ruolo cruciale nelle decisioni in corso. La cancellazione delle gare nel Golfo rappresenterebbe uno dei primi impatti diretti della crisi mediorientale sul calendario sportivo globale di alto profilo, alterando una stagione di Formula 1 già segnata da cambiamenti tecnici e regolamentari.

Se e quando l’annuncio ufficiale arriverà, dovrebbe includere anche i dettagli su come la F1 intende gestire il calendario e le ricadute economiche e sportive di questi cambiamenti.