venerdì 13 Marzo 2026

‘What were you like in the 90’s?’ è il nuovo trend social che piace ai millenial (nostalgici)

Le celebrità mostrano foto o video di sè stesse giovanissime accompagnati dalla celebre canzone dei Goo Goo Dolls

di Serena TropeaData pubblicazione: 13-3-2026 ore 23:02Ultimo aggiornamento: 13-3-2026 ore 23:02

ROMA – Bastano le note iniziali di Iris dei Goo Goo Dolls e la nostalgia per gli anni 90 torna prepotentemente sotto i riflettori dei social, e questa volta non la lanciano solo appassionati di moda o fan del grunge e del pop rock dell’epoca, ma le star di Hollywood. Il fenomeno, virale su piattaforme come Instagram e TikTok, porta il nome di “What were you like in the ’90s?”: reel in cui celebrità mostrano foto o video di se stesse giovanissime, accompagnati dalla celebre canzone simbolo musicale del decennio del secolo scorso.

GLI ANNI 90 RITORNANO

Il format è semplice ma irresistibile: un montaggio che passa dall’oggi al passato, con immagini di red carpet, set cinematografici o scatti personali di una carriera iniziata proprio negli anni Novanta. Nel trend si sono lanciati nomi come Sharon Stone, che ha celebrato il suo compleanno con il suo contributo nostalgico, e Jared Leto, protagonista di molte iconiche produzioni dell’epoca.

Alla lista si aggiungono anche Drew Barrymore, Kevin Bacon, Brooke Shields e Gillian Anderson, celebre per il ruolo dell’agente Dana Scully nella serie The X-Files. E Brian Austin Green, celebre per Beverly Hills, 90210.

Naturalmente non potevano mancare i protagonisti della musica pop: anche i Backstreet Boys hanno pubblicato un collage di immagini vintage, ricordando gli anni in cui dominavano le classifiche internazionali.

PERCHÉ PIACE TANTO?

Questa ondata di nostalgia non è un caso isolato. Gli anni ’90 stanno vivendo una vera e propria rinascita culturale: dalla moda, con il ritorno di jeans a vita alta e dettagli vintage, alla musica, fino a veri e propri eventi e festival che celebrano la cultura di quel decennio. Secondo gli osservatori di tendenze, l’appeal del passato è amplificato anche dall’interesse della Generazione Z per stili e suoni più “vintage”, in parte come reazione allo stress della vita contemporanea e in parte come modo per creare connessioni con epoche viste come più semplici e spensierate.

In altre parole: mentre le mode di ieri ritornano anche nelle passerelle e nei beauty look, la nostalgia degli anni 90 è diventata un vero e proprio linguaggio condiviso su Instagram e TikTok — uno specchio dei ricordi, delle trasformazioni e, in molti casi, della volontà di guardare al passato con affetto (e un pizzico di ironia).

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