Referendum, Schlein: “Stupratori liberi con il no? Meloni tratta italiani da stupidi”

ROMA – “Vi sembra normale che una presidente del Consiglio tratti gli italiani come degli stupidi dicendo che se passa il no gli stupratori vengono rimessi in libertà? Strumentalizzare dei fatti di attualità da parte di una premier è grave. Ricordiamoci quanto accaduto a Rogoredo, se non avessero fatto partire l’indagine come chiesto dalla Meloni quel poliziotto sarebbe ancora con la divisa”. Lo ha detto la segretaria dem, Elly Schlein intervenuta a L’aria che tira.

A proposito dei giudici che con il no rimetterebbero gli stupratori in libertà vorrei ricordare alla premier Meloni che “uno stupratore è stato rimandato in Libia da questo Governo e che avevamo votato una legge all’unanimità sul consenso alla Camera grazie a un accordo fatto con Meloni stessa. Quell’accordo è stato fatto saltare al Senato dalla sua maggioranza. Non ho neanche mai sentito dire una parola dalla presidente del Consiglio su quel bambino di 5 anni strappato dalla famiglia per essere usato come esca dall’Ice del suo alleato Trump. Farei molta attenzione a come usano i fatti di attualità. Meloni accolga l’appello di Mattarella ad abbassare i toni”, ha aggiunto la segretaria dem.