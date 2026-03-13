Dire Podcast, i principali appuntamenti della settimana alla Camera dei deputati

ROMA – Settimana breve ma intensa alla Camera dei deputati. E’ successo tutto mercoledì: l’informativa della premier Meloni sulla crisi in Iran e il question time con i ministri Pichetto Fratin e Salvini su caro-benzina e autovelox. Infine, un momento di riflessione per commemorare Daniela Zinnanti, l’ennesima vittima di femminicidio.

In aula Giorgia Meloni ha ribadito la linea del governo sull’Iran: l’Italia non è in guerra, ma non può ignorare la minaccia nucleare di Teheran. Elly Schlein ha risposto con fermezza, chiedendo di “posare la clava” dei toni duri per dare spazio alla diplomazia, pur confermando la volontà di collaborare per la pace. Alla fine, la risoluzione di maggioranza è passata con 196 voti.

In mattinata, parlando al Senato, Meloni aveva proposto alle opposizioni un tavolo di confronto a palazzo Chigi sul Medio Oriente. Le forze di centrosinistra, Movimento Cinquestelle in testa, hanno rifiutato, scatenando la replica della premier in aula.

Passiamo alle strade. Il ministro Salvini ha portato in aula il tema autovelox. La situazione è un po’ nel caos: su 11.000 dispositivi in Italia, solo 3.800 sono regolarmente omologati. Salvini ha annunciato un censimento nazionale e nuove regole ferree. L’obiettivo? Garantire che queste macchinette servano davvero alla sicurezza e a salvare vite, e non diventino solo un modo facile per i comuni di “fare cassa”.

Il prezzo della benzina sta preoccupando tutti, con picchi che hanno toccato cifre record. Durante il question time di mercoledì sono state diverse le interrogazioni rivolte al ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin, che ha cercato di rassicurare l’aula. A suo avviso la situazione italiana è diversa, e migliore, di quella degli altri Paesi europei.

Chiudiamo con una pagina dolorosa. Daniela Zinnanti aveva cinquant’anni ed è stata uccisa a Messina dal suo ex compagno, che ha poi confessato il delitto. È una storia che suscita rabbia perché l’uomo, con precedenti per violenza, ha violato gli arresti domiciliari a cui era sottoposto. I giudici avevano disposto che indossasse il braccialetto elettronico, che però non era disponibile. L’aula ha ricordato Daniela Zinnanti con commozione e le ha dedicato un minuto di silenzio.