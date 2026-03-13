Sal Da Vinci si presenta al pubblico dell’Eurovision: “Ciao uagliò”

ROMA – Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci si prepara a portare la sua musica oltre i confini italiani. Il cantante napoletano ha pubblicato il video di presentazione rivolto al pubblico internazionale dell’Eurovision Song Contest 2026, raccontando qualcosa di sé e del brano con cui rappresenterà l’Italia. La clip è stata pubblicata dal profilo Instagram di Orf, la televisione austriaca.

Nel video l’artista si presenta con semplicità, in un inglese a dir poco maccheronico, senza tralasciare un riferimento alla figura che più lo ha ispirato: suo padre, che Da Vinci definisce il suo vero eroe.

Il brano scelto per la gara europea ovviamente è Per sempre sì, la canzone che ha trionfato sul palco dell’Ariston e che ora dovrà affrontare il giudizio del pubblico internazionale. Grazie alla vittoria a Sanremo, Da Vinci ha ottenuto il diritto di rappresentare l’Italia alla competizione musicale europea. Ora la sfida è conquistare un pubblico molto più ampio e variegato.