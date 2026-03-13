In Italia si vive più a lungo, lo dice l’Eurostat: in quattro regioni l’aspettativa supera gli 85 anni

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – Nel 2024 l’aspettativa di vita in Italia si conferma tra le più alte nell’Unione europea, con valori che nel Nord superano gli 83 anni e mezzo e nel Sud si collocano tra gli 82 e gli 83 anni.

Lo riporta il resoconto di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. A livello regionale, quattro regioni europee hanno raggiunto o superato gli 85 anni: tra queste anche le italiane Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano/Bozen (85,0 anni), insieme alla Comunidad de Madrid (85,7 anni) e alla regione di Stoccolma.

Nel complesso, in Ue l’aspettativa di vita ha raggiunto gli 81,5 anni, in lieve aumento rispetto al 2023 e oltre i livelli pre-pandemia del 2019.

Nel 2024 le donne nell’Ue hanno un’aspettativa di vita di 84,1 anni contro i 78,9 anni degli uomini, con un divario medio di 5,2 anni.