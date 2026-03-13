Lo stadio della Roma si farà, prossimo obiettivo gli Europei di calcio 2032

ROMA – L’Assemblea capitolina ha approvato a maggioranza (39 favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario) la proposta di delibera della giunta capitolina per il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il documento che ha ricevuto l’ok dell’aula sostanzialmente certifica che l’As Roma, nel progetto di fattibilità tecnico-economica redatto (oltre 550 elaborati), ha rispettato tutte le prescrizioni già votate dall’Assemblea e contenute nella delibera di pubblico interesse dell’opera approvata nel 2023. Oltre ai partiti di maggioranza (Pd, Lista Civica Gualtieri, Sinistra Civica Ecologista, Roma Futura, Europa Verde e Italia Viva) hanno votato a favore i consiglieri di Azione, Lega e Forza Italia. Quelli di Fratelli d’Italia si sono astenuti, mentre quelli dell’M5S sono usciti dall’aula al momento del voto. L’iter del Campidoglio è terminato. Ora, una volta completati i sondaggi archeologici nell’area di Pietralata, il progetto sarà sottoposto all’esame della conferenza dei servizi decisoria (che dovrà rilasciare il parere autorizzatorio unico regionale), che lo verificherà approfonditamente e tecnicamente nel merito.

Al momento la competenza di questi step successivi, rispetto al voto odierno del Campidoglio, è ancora in capo alla Regione Lazio. Ma nelle prossime ore è attesa la nomina del subcommissario di governo per gli stadi Euro 2032 (i rumors riferiscono che sarà una figura tecnica), al quale spetterà il compito di applicare a questa procedura aurorizzatoria i poteri straordinari conferiti dall’esecutivo al commissario straordinario Massimo Sessa. La scorsa settimana le 6 commissioni capitoline competenti avevano dato l’ok alla delibera. Questo meccanismo accelerato sta facendo sì che il progetto dello stadio della Roma resti all’interno del dossier degli Europei di calcio Euro 2032 (rispetto al quale il nuovo impianto si candida a ospitare alcune partite) e sarà quindi oggetto della procedura commissariale di governo.

GUALTIERI: RINGRAZIERÒ FRIEDKIN, IN QUESTO PERIODO L’HO SENTITO REGOLARMENTE

“Non ho sentito Friedkin in questi ultimi giorni ma l’ho fatto regolarmente in questo periodo perche’ c’è stato un impegno molto serio da parte della società, che voglio ringraziare”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo il voto dell’Assemblea Capitolina sulla delibera di Giunta che sostanzialmente conferma il pubblico interesse sullo stadio della Roma. “Questa proprietà ha lavorato con tanto impegno, parliamo di un progetto di decine di migliaia di pagine e rappresenta un investimento di oltre un miliardo di euro tutto a carico della società: per lo stadio e la città- ha aggiunto Gualtieri- Naturalmente lo ringrazierò e ora il lavoro prosegue con la conferenza dei servizi”.

GUALTIERI: DA SOCIETÀ GIALLOROSSA 100 MLN NELLE CASSE PUBBLICHE

“L’opera non è stata pagata con moneta urbanistica, cioè non è stata concessa al privato alcuna cubatura a compensazione. Oltre a questo ci sono circa 100 milioni che vengono dati dalla società alla nostra città”, ha detto il sindaco capitolino parlando in Assemblea capitolina prima del voto sulla delibera di Giunta che sostanzialmente conferma il pubblico interesse sullo stadio della Roma. “A questo si aggiunge la manutenzione del parco che sarà a disposizione della città: i costi saranno a carico della società. Possiamo essere molto soddisfatti e ringraziare la As Roma per la disponibilità”, ha aggiunto Gualtieri.