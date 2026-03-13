Bastoni, dalla simulazione all’onorificenza è un attimo: la Regione Lombardia vuole premiarlo per aver chiesto scusa

ROMA – Con una “ruleta” da fantasisti, la Regione Lombardia vuole premiare Alessandro Bastoni, il simulatore. Non, ovviamente, per la simulazione che fece espellere (con susseguente esultanza sguaiata) Kalulu in Inter-Juventus, partita-caso di San Valentino. Ma per la redenzione: per aver poi ammesso fatto pubblica ammenda. Per la Regione Lombardia Bastoni va premiato con il Premio Rosa Camuna, la più alta onorificenza conferita dalla Regione, scrive Repubblica.

L’assegnazione del premio è stata proposta dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani (di FdI) e condivisa dal consigliere regionale Pietro Bussolati (del Pd), il quale è anche presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli. “Un riconoscimento dunque bipartisan”, sottolinea Repubblica. La proposta dovrà essere validata da un voto dei consiglieri.



“La candidatura di Alessandro Bastoni – spiegano Romani e Bussolati – trova ragione nel fatto che rappresenta oggi uno dei volti più autorevoli e riconoscibili del calcio lombardo, italiano ed europeo. Con la maglia dell’Inter e della Nazionale ha dimostrato negli anni qualità tecniche, personalità e senso di responsabilità che lo rendono un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Bastoni -aggiungono Romani e Bussolati – ha saputo distinguersi anche per la maturità dimostrata nel riconoscere pubblicamente un proprio errore, assumendosi la responsabilità di un gesto avvenuto in campo. Un atteggiamento non scontato e non comune e che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi”.

Bussolati ha aggiunto: “L’ipocrisia è una brutta bestia che dobbiamo estirpare, assistiamo a simulazioni ogni domenica e se la si è presa con un ragazzo che ha pure ammesso di aver sbagliato. È tipico cercare capri espiatori mentre lo sport e i suoi valori possono affermarsi se si impara a chiedere scusa e ripartire”.