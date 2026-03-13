Tg Commissioni, l’edizione di venerdì 13 marzo 2026

ROMA CAPITALE, IN COMMISSIONE OK A MANDATO A RELATORI

La commissione Affari costituzionali ha approvato il mandato ai relatori Paolo Barelli di Forza Italia e Marco Perissa di Fratelli d’Italia sulla legge costituzionale di riforma di Roma Capitale. L’esame in aula si svolgerà dopo il referendum sulla separazione delle carriere. “Il testo approvato attribuisce, immediatamente, poteri legislativi a Roma in merito ad alcune specifiche funzioni, per consentirle di svolgere pienamente il ruolo di capitale d’Italia”, ha detto il capogruppo di FI alla Camera, Paolo Barelli, che si è detto “orgoglioso” che “sia stato compiuto il primo passo per equiparare Roma alle altre capitali mondiali”. Tra le opposizioni, Avs e M5S hanno votato contro. Il Pd si è astenuto.

DECRETO BOLLETTE, DEPOSITATI EMENDAMENTI: VOTO DOPO REFERENDUM

Prosegue in commissione Attività produttive l’iter del decreto Bollette. Nel corso della settimana sono stati depositati gli emendamenti. Il voto sulle proposte di modifica è in programma dopo il referendum del 22 e 23 marzo. Tra quelle depositate, a firma Paolo Barrelli di FI, c’è la richiesta di proroga degli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto le cui autorizzazioni sono in scadenza a fine anno. La Lega chiede invece di introdurre una soglia di attivazione del meccanismo di riduzione delle accise sul carburante. Sempre il Carroccio ha presentato un emendamento per il mantenimento delle centrali a carbone in esercizio o in stato di disponibilità operativa.

SANITÀ MILITARE, DA COMMISSIONI OK A PARERE CON OSSERVAZIONI

Le commissioni Difesa e Affari sociali della Camera hanno approvato il parere sullo schema di decreto legislativo per la revisione della struttura organizzativa della sanità militare. Nel parere, le Commissioni hanno formulato una serie di osservazioni alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni e nel confronto con le associazioni professionali. “Il parere richiama l’esigenza di armonizzare ruoli e progressioni di carriera del personale sanitario proveniente dalle diverse Forze armate”, ha detto il presidente della commissione Difesa Nino Minardo.

MALTEMPO, CICILIANO: NON TUTTE ATTIVITÀ TURISTICHE APERTE A GIUGNO

“Non tutte le attività a vocazione turistica, che basano la loro economia sulla stagione estiva, saranno operative per giugno”. Lo ha spiegato il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, in audizione in commissione Ambiente sul decreto emergenza maltempo. A Niscemi, ha aggiunto, non ci sarà “alcuna delocalizzazione e non ci sarà nessuna realizzazione di ‘new town’. Rispetto ai 1.540 cittadini evacuati nella prima fase – ha puntualizzato Ciciliano- circa 600 sono già rientrati nelle loro abitazioni grazie alla riduzione della fascia di rispetto precauzionale da 150 a 100 metri dalla frana”.