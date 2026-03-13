Sarli (Apt): “La Basilicata è il luogo ideale per tutti i turisti”

NAPOLI – “La Basilicata è un territorio vario. Si parla in generale di turismi e io penso che la Basilicata sia emblematica in questo senso“. Lo ha spiegato Margherita Sarli, direttrice generale di Apt Basilicata, in occasione della conferenza stampa dal tema “Basilicata, la terra madre che ti aspetta. Il racconto di un territorio ricco ed entusiasmante” promossa nell’ambito di Bmt, la Borsa Mediterranea del Turismo in corso fino a domani nella Mostra d’Oltremare di Napoli.

BASILICATA TERRA RICCA DI BELLEZZE E ATTRAZIONI

“Siamo la regione dei due mari, il Tirreno e lo Ionio, molto differenti tra di loro. Siamo la regione di Matera, capitale europea della cultura per il 2019 e quest’anno capitale mediterranea della cultura e del dialogo, ma siamo anche la terra dei cinque parchi naturali, dei borghi molto suggestivi e particolarmente attenti alle esperienze che un turista può vivere. Emblematico – ha aggiunto Sarli – il caso di Castelmezzano, che ha due attrattori, il volo dell’angelo e la slittovia delle Dolomiti, così come San Fele, con le sue cascate, candidato al borgo dei borghi. È l’ambiente naturale che funge da macroattrattore per un territorio che è veramente il luogo ideale per tutti, perché si può trovare qualsiasi cosa si cerchi”.

NCOLETTI: “LA CITTÀ TORNA ALLA RIBALTA INTERNAZIONALE DEL TURISMO CULTURALE”

“Nel 2026 Matera è capitale mediterranea della cultura e del dialogo, un titolo denso di contenuti e attività che correrà lungo tutti i mesi a partire dal 20 marzo, con la cerimonia inaugurale. La città torna alla ribalta internazionale del turismo culturale“. Il sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha presentato così il programma della città per il 2026 nel corso di una conferenza stampa promossa nell’ambito di Bmt, la Borsa Mediterranea del Turismo che si tiene fino a domani nella Mostra d’Oltremare di Napoli. “Noi – ha spiegato – contiamo nel rilancio di una città che non è solo la più antica del mondo, e quindi una città con uno dei patrimoni storico-artistici più importanti d’Italia, patrimonio Unesco, ma è anche una città che della creatività ha fatto la sua cifra distintiva, guardando al mondo del turismo con offerte sempre nuove, piene di possibilità“.