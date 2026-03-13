Tg Mondo Hi-Tech, l’edizione di venerdì 13 marzo 2026

ARRIVA REG4IA, L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER TRASFORMARE I SERVIZI PUBBLICI

Si chiama Regioni per l’Intelligenza Artificiale (Reg4IA, ‘Regia’) l’iniziativa strategica promossa dal Dipartimento per la Trasformazione digitale insieme alle Regioni e Province autonome italiane per favorire la sperimentazione di soluzioni innovative basate sull’ia. La dotazione è di 20 milioni di euro dal Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. “Questa iniziativa- ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti- rappresenta un modello di regia istituzionale che, grazie alla partecipazione di tutte le Regioni e Province autonome d’Italia, guiderà sperimentazioni territoriali con l’obiettivo di favorirne il riuso e alla replicabilità su scala nazionale, a vantaggio di cittadini e imprese”.

PARLAMENTO, NASCE L’INTERGRUPPO ‘AI EMPOWERMENT E MERCATI EMERGENTI’

Guidare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale in modo etico e inclusivo per il Paese. E’ l’obiettivo del nuovo Intergruppo parlamentare ‘AI, Empowerment e Mercati Emergenti’, che riunisce esponenti politici e un Comitato tecnico-scientifico di alto profilo per governare uno strumento definito “strategico” per l’Italia. Promotore dell’iniziativa il deputato Fdi, Antonio Baldelli: “L’intelligenza artificiale- ha dichiarato- rappresenta una grande opportunità di crescita economica e progresso sociale, ma richiede visione, regole chiare e responsabilità istituzionale. Con questo Intergruppo avviamo un lavoro concreto su etica, empowerment, energia sostenibile, finanza, ricerca e sanità, mettendo al centro la persona e la competitività dell’Italia”.

CYBERSICUREZZA, COLLABORAZIONE TRA ITALIA E STATI UNITI

Si rafforza sull’asse Washington-Italia la collaborazione tra la Cyber Security Foundation e il Department of Homeland Security. Dalla lettura delle minacce cyber ai nuovi scenari aperti dall’intelligenza artificiale, fino alla tutela dei minori online: è su questi fronti che si è concentrato il terzo incontro istituzionale tra la Fondazione e il Dipartimento, svoltosi negli Stati Uniti. Uno scambio che ha “confermato la solidità di una collaborazione che si sta strutturando su dossier sempre più strategici- ha dichiarato Marco Gabriele Proietti, presidente e fondatore della Cyber Security Foundation- Dall’analisi del panorama delle minacce cyber all’intelligenza artificiale, fino alla protezione avanzata del dato. Perché cybersicurezza significa anche protezione delle persone, soprattutto delle più vulnerabili”.

ARRIVA IL CODICE ‘INVISIBILE’ PER TRACCIARE I PRODOTTI

Codici ‘invisibili’ da applicare su merci e prodotti per garantire la tracciabilità e rafforzare il circuito del riciclo delle plastiche. È questo il cuore del progetto ‘Eliset’, finanziato con 2,6 milioni di euro dal programma europeo Eic Transition e portato avanti dall’Alma Mater di Bologna. La soluzione sviluppata dai ricercatori si basa su nanocristalli di silicio luminescenti: sono invisibili a occhio nudo, e non alterano l’aspetto dei prodotti, ma consentono un’identificazione rapida e affidabile tramite sistemi ottici dedicati. Oltre al ‘colore’ di emissione, la tecnologia sfrutta anche il tempo di decadimento della luminescenza: una firma temporale che rende la codifica più efficace sia per la tracciabilità sia per l’anticontraffazione.